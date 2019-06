Calcio femminile | Mondiali 2019 – Cristiana Girelli | “Essere arrivate prime vale molto

Calcio femminile - Mondiali 2019 : il possibile tabellone dell’Italia. Incroci ed avversarie all’orizzonte : La Nazionale italiana di Calcio femminile si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali 2019 con il primo posto nel girone C, maturato grazie alla miglior differenza reti nei confronti di Australia e Brasile. Andiamo a scoprire quale tabellone attende le azzurre nella fase ad eliminazione diretta. IL tabellone DELL’ITALIA DAGLI OTTAVI DI FINALE DEI Mondiali 2019 Martedì 25 giugno, alle ore 18.00, la selezione tricolore tornerà in ...

LIVE Italia-Brasile Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-1 - decide un rigore di Marta. Bertolini : "Il primato del gruppo è un grande risultato"

LA CRONACA DI Italia-Brasile 0-1 LE PAGELLE DI Italia-Brasile 0-1 LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ITALIA AGLI OTTAVI DI FINALE LE DICHIARAZIONI DI MILENA Bertolini

Italia 6 punti, Australia 6, Brasile 6, Giamaica 0. decide il gol di Marta

Calcio femminile - Mondiali 2019 – Milena Bertolini : “Dispiace per la sconfitta ma arrivare prime è un risultato eccellente” : Missione compiuta. La Nazionale italiana di Calcio femminile ha centrato il suo obiettivo, ovvero il primato del gruppo C ai Mondiali 2019. La sconfitta per 1-0 contro il Brasile, frutto di un rigore “generoso” concesso alle verdeoro e realizzato da Marta, non ha cambiato la storia del raggruppamento, visto che le azzurre, per via della differenza reti favorevole, sono comunque arrivate davanti all’Australia e per ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : la possibile avversaria dell’Italia agli ottavi. Cina e Nigeria le opzioni : Nonostante la sconfitta per 1-0 contro il Brasile ai Mondiali di Calcio femminile 2019, l’Italia ha conquistato il primo posto nel girone C grazie alla miglior differenza reti nei confronti delle verde-oro e dell’Australia, con le quali ha concluso a parità di punti a quota 6. Un risultato importantissimo, perché ha evitato alla selezione tricolore l’incrocio con due big come Norvegia e, soprattutto, Germania. A questo punto la ...

Intensità e nemmeno uno sputo in campo. Davvero dite che il Calcio femminile è noioso? : Battute 1-0 dal Brasile di Marta la bambola assassina dal rossetto marrone perfettamente steso sulle labbra e lo sguardo incazzato. Potrebbe essere questo il sunto della partita, a voler rimanere fermi al risultato. Venuto, in realtà, da un rigore fin troppo generoso, concesso per uno spalla a spalla da far gridare all’ingiustizia chiunque, a prescindere dal sesso di chi è in campo. Ma finiamo prime del girone (grazie anche ai gol segnati sugli ...

Mondiali Calcio femminile - Italia sconfitta dal Brasile ma prima nel girone : ora aspetta l’avversaria agli ottavi di finale : L’Italia del calcio femminile perde l’ultima sfida del girone di qualificazione ai Mondiali di Francia, ma si qualifica agli ottavi di finale da prima classificata. Le azzurre sono state sconfitte 1-0 dal Brasile per effetto di un rigore trasformato dalla goleadora Marta, la numero 10 verdeoro, che ha trasformato – col mancino, a incrociare, spiazzando la portiera Italiana Giuliani – un penalty concesso con parecchia ...

LIVE Italia-Brasile Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-1 - decide un rigore di Marta. Azzurre sconfitte ma prime nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Sarà con ogni probabilità la Cina l’avversaria dell’Italia negli ottavi di finale. Italia 6 punti, Australia 6, Brasile 6, Giamaica 0. decide il gol di Marta su un calcio di rigore molto dubbio. E’ una sconfitta indolore comunque per le Azzurre, che centrano uno storico traguardo, chiudendo al primo posto nel ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : pagelle Italia-Brasile 0-1. Le azzurre calano alla distanza : Arriva purtroppo la sconfitta, in una partita giocata bene per metà, per l’Italia nei Mondiali di Calcio femminile 2019. Le azzurre soffrono alla distanza contro un avversario di livello come il Brasile ed escono battute per 1-0. Risultato che però non lascia l’amaro in bocca a Gama e compagne: arriva infatti la prima piazza nel girone. Andiamo a scoprire le pagelle delle azzurre. Italia Giuliani, voto 6,5: un Mondiale davvero ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : chi affronterà l’Italia agli ottavi di finale? Data - programma - orario e tv : AnData in archivio la fase a gironi per l’Italia di Calcio femminile ai Mondiali 2019 in Francia, è già tempo di proiettarsi a quel che sarà. Le azzurre, infatti, disputeranno gli ottavi di finale il 25 giugno e dovranno vedersela con una delle terze migliori classificate (Nigeria o Cina). Un incrocio nel quale le azzurre vorranno esprimere tutto il loro potenziale per raggiungere i quarti ed eguagliare il miglior piazzamento nella storia ...

Mondiali Calcio femminile – Si chiude il Girone dell’Italia - ecco le squadre qualificate agli ottavi : Si chiude il Gruppo C dei Mondiali di calcio femminile, l’Italia si qualifica al primo posto davanti ad Australia e Brasile L’Italia chiude al comando il Gruppo C dei Mondiali di calcio femminile, nonostante la sconfitta maturata nell’ultimo turno contro il Brasile. Il rigore di Marta permette alle verdeoro di staccare il pass per il turno successivo come una tra le migliori terze, visto che l’Australia le scavalca ...

LIVE Italia-Brasile Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-1 - gol di Marta su rigore. Le azzurre soffrono : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Altro calcio di punizione guadagnato dall’Italia. Finita intanto Australia-Giamaica. 4-1 per le Aussie. 92′ Ancora due minuti di sofferenza. FORZA RAGAZZE! 91′ Bonansea prende un ottimo fallo sulla trequarti. 90′ QUATTRO MINUTI DI RECUPERO! Forza ragazze! Dobbiamo resistere! Con questo risultato l’Italia è ancora prima nel girone. 87′ Altra palla ...

LIVE Italia-Brasile Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-1 - Marta trasforma il rigore : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia in confusione ora. Bertolini cerca di dare una scossa alle sue ragazze dalla panchina. 85′ Bergamaschi arriva in spaccata e non riesce ad imprimere forza al suo tiro. Blocca facilmente Barbara. 83′ Ultimo cambio nel Brasile. Esce Marta ed entra Luana. Arriva il 4-1 dell’Australia sulla Giamaica. In questo momento le Aussie sorpassano il Brasile al secondo ...