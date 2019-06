Calcio | Europei Under21 | oggi il big match tra Inghilterra e Francia | la Croazia affronta

Calcio - Europei Under21 oggi : orari delle partite - canali tv e streaming. Il programma di martedì 18 giugno : oggi martedì 18 giugno si giocano due partite agli Europei Under 21 di Calcio 2019, scendono in campo le squadre che fanno parte del gruppo C per completare la prima giornata della fase a gironi. Si preannuncia grande spettacolo nel match serale che andrà in scena allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena: Inghilterra e Francia si fronteggiano in una grande classica del Calcio internazionale, incontro particolarmente equilibrato e avvincente tra le due ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Germania-Danimarca 3-1. Esordio vincente dei campioni in carica - doppietta di Richter : Pronostico rispettato nella seconda sfida del gruppo B nella seconda giornata degli Europei Under 21 2019. La Dacia Arena di Udine ha visto scendere in campo la formazione campione in carica e la Germania non ha deluso le aspettative superando in maniera piuttosto agevole la Danimarca. Il grande protagonista della serata è stato Marco Richter, attaccante dell’Augusta, che ha messo a segno una doppietta e ha confezionato l’assist per ...

Calcio - Europei Under 21 2019 : Serbia-Austria 0-2. Le reti di Wolf e Horvath affossano gli slavi - delusione Jovic : Si apre con un altro risultato sorprendente la seconda giornata degli Europei Under 21 2019. Presso la splendida cornice dello Stadio Nereo Rocco di Trieste, la Serbia è stata infatti nettamente sconfitta dall’Austria con il risultato di 2-0 nell’incontro inaugurale del gruppo B. La formazione della nuova stella del Real Madrid Luka Jovic si presentava all’appuntamento da imbattuta nelle qualificazioni, ma ha deluso le ...

Calcio - Europei Under 21 2019 : 5 milioni di spettatori e 29 - 4% di share! Che seguito per gli Azzurrini nella sfida con la Spagna : È un’estate di grande Calcio tricolore questa. Dopo la delusione del 2018, con la mancata qualificazione ai Mondiali per la Nazionale maggiore, sono le altre selezioni che stanno facendo esaltare il pubblico del Bel Paese. Giugno è iniziato con le imprese dell’Under 20, impegnata nel Mondiale di categoria in Polonia, giunta fino alla semifinale. Poi le ragazze terribili, che in Francia stanno stupendo tutti ai Mondiali: ottavi già ...

Calcio - Europei Under21 : l’Italia sfata il tabù Spagna. Federico Chiesa un’ira di Dio : Tanta attesa e tanta tensione. Così è stata vissuta la vigilia del match d’esordio degli Europei Under21 2019 di Calcio dalla Nazionale di Gigi Di Biagio. La sfida, la prima del gruppo A, era di quelle toste, contro la Spagna, squadra che non battevamo dal lontano 2006, quando nel famoso playoff andammo in Spagna e Giorgio Chiellini e Riccardo Montolivo ci regalarono una gioia indescrivibile. Di acqua sotto i ponti ne era passata e non ...

Calcio - Europei Under 21 : nella seconda giornata i campioni della Germania debuttano contro la Danimarca. Serbia e Austria per avere speranze : seconda giornata degli Europei Under 21 in arrivo tra Trieste e Udine. Saranno di scena le quattro protagoniste del girone B, e cioè Serbia, Austria, Germania e Danimarca. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci riserveranno le due partite odierne. Serbia-Austria (a Trieste, ore 18:30) Si dice Serbia, si scrive Luka Jovic: è lui il grande protagonista della sua selezione, dopo che il Real Madrid l’ha prelevato dall’Eintracht ...

Calcio - Europei Under21 oggi : orari delle partite - canali tv e streaming. Il programma di lunedì 17 giugno : Due le gare odierne in programma per quanto concerne gli Europei Under 21 di Calcio, che vedranno scattare il Girone B, dopo le prime due partite di ieri del Girone A. Nella prima sfida, alle ore 18.30, la Serbia e l’Austria, le formazioni meno quotate del raggruppamento, almeno in fase di sorteggio, si sfideranno per provare ad impensierire le altre compagini. Si tratterà di una prima volta domani per l’Austria, unica esordiente ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Italia-Spagna 3-1. Luigi Di Biagio : “E’ stupendo” - Federico Chiesa : “E’ stata una grande Italia” : L’Italia Under 21 di Calcio ha centrato l’impresa che non riusciva dal 2006, ovvero battere la Spagna: gli azzurrini del CT Luigi Di Biagio ce l’hanno fatta questa sera a Bologna, rimontando i pari età iberici grazie ad una doppietta di Federico Chiesa, assoluto trascinatore e ad un rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini per il 3-1 finale. A fine partita ai microfoni RAI queste le parole del Commissario Tecnico Luigi Di ...

Calcio - Europei Under21 2019 : risultati e classifiche dei gironi. L’Italia sfata finalmente il tabù chiamato Spagna : Sono scattati gli Europei Under 21 di Calcio, che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno: sono dodici le formazioni che cercano il titolo, ed undici quelle che corrono per i quattro pass per il torneo di Calcio di Tokyo 2020. Prima fase a gironi con tre raggruppamenti da quattro squadre, dai quali passeranno alla fase finale le vincitrici e la migliore seconda. Di seguito il quadro completo di risultati e classifiche. PRIMA ...

Calcio - Europei Under21 : l’Italia polverizza la Spagna 3-1! Furie Rosse in ginocchio - è l’alba della rinascita! : L’Italia compie l’impresa superando a Bologna per 3-1 la Spagna nella prima giornata del Girone A degli Europei Under 21 di Calcio: gli azzurrini si impongono in rimonta dopo aver subito il gol di Ceballos al 9′ grazie alla sontuosa doppietta di Federico Chiesa, che va in rete al 36′ ed al 64′. Chiude i conti Pellegrini dal dischetto. Mercoledì sfida tra capoliste con la Polonia, per mettere un piede in semifinale ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Polonia-Belgio 3-2. Gara inaugurale ricca di gol ed emozioni : Iniziano con cinque reti nella Gara inaugurale gli Europei Under 21 di Calcio: a Reggio Emilia la Polonia supera il Belgio per 3-2 nella prima Gara del Girone A e, in attesa di Italia-Spagna, si porta ovviamente in testa con tre punti. Diavoli Rossi ad un passo dall’eliminazione, vista la formula della rassegna e la forza delle altre squadre del raggruppamento. Nel primo tempo passa a condurre proprio il Belgio al quarto d’ora con ...

Calcio - Europei Under21 2019 : risultati e classifiche dei gironi. La Polonia vince la gara inaugurale : Sono scattati gli Europei Under 21 di Calcio, che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno: sono dodici le formazioni che cercano il titolo, ed undici quelle che corrono per i quattro pass per il torneo di Calcio di Tokyo 2020. Prima fase a gironi con tre raggruppamenti da quattro squadre, dai quali passeranno alla fase finale le vincitrici e la migliore seconda. Di seguito il quadro completo di risultati e classifiche. PRIMA ...

