Boxe – Luca Capuano sfida Filippo Gallerini a Milano | le sensazioni del pugliese

(Di martedì 18 giugno 2019) Il 28 giugno nella grande riunione all’Allianz Cloud di, latra i pesi supermediNel ricco programma della manifestazione del 28 giugno al Palalido-Allianz Cloud diavrà spazio anche latra i pesi supermedi(9-0 con 2 vittorie per KO) e(7-3 con 3 KO) sulla distanza delle 6 riprese. Organizzata dalla Opi Since 82, da Matchroom Boxing Italy e dal servizio streaming DAZN che la trasmetterà in diretta, la riunione offrirà 8 incontri, 3 con un titolo in palio, 2 sulla distanza delle 10 riprese: il campione internazionale dei pesi supermedi IBF Daniele Scardina (16-0 con 14 KO) difenderà per la prima volta la corona contro Alessandro Goddi (35-4 e 1 pari) ed i pesi welter Dario Morello (14-0) e Steve Jamoye (26-7 e 2 pari) combatteranno per il vacante titolo Global WBO. Infine, il campione ...

