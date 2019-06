Borriello | “La convenzione non può essere firmata se il Napoli non salda i debiti”

ilnapolista

(Di martedì 18 giugno 2019) L’asessore allo Sport del Comune di, Ciro, è intervenuto a Radio Marte per parlare dellatra il Comune e la Società Calcioha dichiarato che la nuovanon puòsenza che prima ilnon abbiato i debiti delle due precedenti stagioni. Per il momento sono state risolte le partite economiche solo fino all’anno 15/16: “C’è un atto di diffida che è stato comunicato. Il Calcioè informato su tutto. Ci sono anche i margini per dilazionare il pagamento”. Sui lavori al San Paolo l’assessore ha detto: “Non c’è nessun ritardo. Siamo ampiamente soddisfatti anche perché lavoriamo giorno dopo giorno. Questa continua rivendicazione della Regione Campania ha stufato: i soldi sono pubblici” L'articolo: “Lanon puòse ilnoni debiti” sembrail ...

