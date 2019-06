Black and white e riprese urban | il nuovo video di Tiziano Ferro

ilfogliettone

(Di martedì 18 giugno 2019) Girato in bianco e nero e con: è ilclip ufficiale di Buona (Cattiva) Sorte, primo singolo estratto dalalbum di, Accetto Miracoli, atteso il 22 novembre 2019 su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia). Ilè stato diretto e girato da Gaetano Morbioli a Los Angeles, in un duplice scenario, a rappresentare la chiave di lettura ironica del brano: si alternano infatti immagini in bianco e nero in un ambiente asettico e claustrofobico, nel qualepare stentare a liberarsi da ossessioni e vincoli reali e metaforici, aper le strade di Los Angeles, nelle quali l'energia della canzone e del suo protagonista esplodono fra i colori luminosi della California.E da lunedì 17 giugno, su www.livenation.it, www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati, sono disponibili i biglietti per ...

