Bitter Sweet news | CAN YAMAN Ferit è anche un AVVOCATO!

Bitter Sweet spoiler del 20 giugno : Asuman mente alla sorella - Fatos si allontana da Engin : Lo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” prodotto da Star TV che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, ha già conquistato i telespettatori italiani. Le anticipazioni del nono episodio, che occuperà come al solito la fascia pomeridiana, svelano che Asuman dopo aver sconvolto la vita al piccolo Bulut, visto che a causa sua verrà affidato a Demet e Hakan, si darà alla pazza gioia spendendo il denaro ottenuto dopo aver portato ...

Bitter Sweet - spoiler 8^ puntata : il nipote di Demet costretto a trasferirsi dagli zii : Nuovi episodi con la soap opera turca 'Bitter Sweet-Intrighi d'amore', (titolo originale Dolunay) che si compone di un totale di ventisei puntate. Le anticipazioni della puntata numero 8 di mercoledì 19 giugno in onda sul piccolo schermo alle ore 14:45, svelano che Demet non vorrà rinunciare all'affidamento di Bulut. La giovane donna deciderà di avere un incontro con il nipote e coinvolgerà in questa faccenda il marito, dimostrando di avere le ...

Anticipazioni Bitter Sweet - Puntate dal 24 al 28 Giugno 2019 : Gli Intrighi di Demet! : Anticipazioni Bitter Sweet, trama Puntate dal 24 al 28 Giugno 2019: Nazli scopre il bruttissimo gesto compiuto dalla sorella Asuman, quello di vendere i documenti ai coniugi Onder. Come reagirà? Ferit inizia una vera e propria battaglia contro Hakan chiedendo anche di fare delle indagini su di lui! L’affascinante soap turca Bitter Sweet, in onda tutti i giorni su Canale 5, inizia a farci riconoscere i personaggi buoni da quelli cattivi. ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Ecco chi ha ucciso Demir e Zeynep : Notizie sconvolgenti nelle trame di Bitter Sweet. Presto scopriremo che i genitori di Bulut, sono stati assassinati.

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di mercoledì 19 giugno 2019 : anticipazioni puntata BITTER SWEET – ingredienti d’amore di mercoledì 19 giugno 2019: Demet vuole assolutamente incontrare suo nipote Bulut e arriva alla villa di Ferit portando un boomerang in dono al bimbo. Engin e Ferit, però, sanno benissimo che l’interesse di Demet e Hakan per il piccolo è esclusivamente economico… Ferit ed Engin giocano in villa con Bulut, intanto Asuman fotografa di soppiatto i documenti di ...

Bitter Sweet - trame fino al 28 giugno : l'Aslan dubita di Nazli - Bulut di nuovo in ospedale : La nuova soap opera estiva di Canale 5 intitolata “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, è già entrata nei cuori del telespettatori italiani. Gli spoiler riguardanti gli episodi in programmazione la settimana prossima, annunciano che Ferit Alsan che sin dall’inizio non ha visto di buon occhio la sua cuoca Nazli Piran a causa dell’avvertimento di Engin, continuerà a dubitare dell’onesta della ragazza. Il ricco imprenditore si porrà delle domande, ...

Bitter Sweet Anticipazioni 19 giugno 2019 : Asuman fa il doppio gioco : Asuman fotografa di nascosto degli importanti documenti sulla custodia di Bulut, appartenenti a Ferit. la ragazza li consegna alla subdola Demet.

Bitter Sweet anticipazioni - il gran rifiuto di Nazli e la reazione di Ferit : anticipazioni Bitter Sweet, Demet tenta Nazli sfruttando Bulut Eccoci arrivati alle anticipazioni su Bitter Sweet che riguardano un momento particolare della soap opera turca in cui le protagoniste saranno Nazli e Demet. Ci riferiamo esattamente ai fatti che accadranno non questa settimana ma la prossima, quindi quella del 24 giugno, in cui assisteremo a un […] L'articolo Bitter Sweet anticipazioni, il gran rifiuto di Nazli e la reazione ...

BitterSweet - trame episodio 20-21 giugno : Nazli alle prese con l'offerta di lavoro di Hakan : Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap opera turca 'Bitter Sweet-Ingredienti D'Amore' che sta ottenendo un buon riscontro del pubblico per quanto riguarda il livello degli ascolti. Gli spoiler dell'appuntamento numero 10 trasmesso su canale 5 giovedì 20 giugno fanno notare che Demet potrà servirsi dell'aiuto di Asuman per mettere nei guai Ferit. La donna riuscirà a ottenere il risultato sperato ed esporrà le fotografie nel tribunale al ...

Bitter Sweet : Can Yaman parla della sua vita privata e dell’amore : Can Yaman di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: cosa pensa del colpo di fulmine Scontroso, riservato e ordinato. Ferit Aslan il personaggio di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore è un ragazzo all’apparenza burbero e senza cuore, pronto però a fare di tutto per il piccolo Bulunt e per Nazli. A dare il volto al protagonista di Bitter Sweet è Can Yaman un attore turco di 29 anni laureato in giurisprudenza. Sul ...

Bitter Sweet - anticipazioni e trame puntate dal 24 al 28 giugno 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame puntate da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019: Il giudice che si occupa dell’affidamento di Bulut simpatizza per Hakan e Demet, ma Ferit fa il possibile affinché i suoi avvocati facciano luce sulla causa perché è sicuro che la coppia sia interessata al bambino solo per accaparrarsi le quote della società. Nazli è furiosa con Asuman per la questione delle foto, ...

Bitter Sweet / Anticipazioni 18 giugno : Hakan e Ferit ai ferri corti per Bulut : Bitter Sweet, Anticipazioni del 18 giugno: Hakan annuncia a Ferit di voler adottare Bulut, l'imprenditore su tutte le furie

Bitter Sweet - trame : il marito di Demet commissiona l’omicidio di Ferit : La famosa attrice turca Ozge Gurel per la felicità dei telespettatori italiani è tornata sul piccolo schermo, dopo aver ottenuto un grande successo con la soap “Cherry Season”. L’interprete di Oyku Acar veste i panni dell’aspirante cuoca Nazli Piran nella nuova serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, che dopo tanta attesa ha finalmente debuttato nel primo pomeriggio sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dal 10 giugno 2019. Le ...

Bitter Sweet - spoiler luglio : Ferit e Nazli si scambiano un bacio appassionato : La nuova telenovela di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che narra le avventure di Nazli Piran e Ferit Aslan, interpretati dagli attori Ozge Gurel e Can Yaman, è finalmente approdata sulla rete ammiraglia Mediaset. Arrivano delle anticipazioni che sicuramente faranno esultare di gioia i telespettatori. I due protagonisti nei prossimi episodi italiani, che dovrebbero andare in onda a luglio 2019, dopo essersi ritrovati grazie a ...