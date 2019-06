Bitter Sweet anticipazioni | il gran rifiuto di Nazli e la reazione di Ferit

BitterSweet - trame episodio 20-21 giugno : Nazli alle prese con l'offerta di lavoro di Hakan : Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap opera turca 'Bitter Sweet-Ingredienti D'Amore' che sta ottenendo un buon riscontro del pubblico per quanto riguarda il livello degli ascolti. Gli spoiler dell'appuntamento numero 10 trasmesso su canale 5 giovedì 20 giugno fanno notare che Demet potrà servirsi dell'aiuto di Asuman per mettere nei guai Ferit. La donna riuscirà a ottenere il risultato sperato ed esporrà le fotografie nel tribunale al ...

Bitter Sweet : Can Yaman parla della sua vita privata e dell’amore : Can Yaman di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: cosa pensa del colpo di fulmine Scontroso, riservato e ordinato. Ferit Aslan il personaggio di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore è un ragazzo all’apparenza burbero e senza cuore, pronto però a fare di tutto per il piccolo Bulunt e per Nazli. A dare il volto al protagonista di Bitter Sweet è Can Yaman un attore turco di 29 anni laureato in giurisprudenza. Sul ...

Bitter Sweet - anticipazioni e trame puntate dal 24 al 28 giugno 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame puntate da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019: Il giudice che si occupa dell’affidamento di Bulut simpatizza per Hakan e Demet, ma Ferit fa il possibile affinché i suoi avvocati facciano luce sulla causa perché è sicuro che la coppia sia interessata al bambino solo per accaparrarsi le quote della società. Nazli è furiosa con Asuman per la questione delle foto, ...

Bitter Sweet / Anticipazioni 18 giugno : Hakan e Ferit ai ferri corti per Bulut : Bitter Sweet, Anticipazioni del 18 giugno: Hakan annuncia a Ferit di voler adottare Bulut, l'imprenditore su tutte le furie

Bitter Sweet - trame : il marito di Demet commissiona l’omicidio di Ferit : La famosa attrice turca Ozge Gurel per la felicità dei telespettatori italiani è tornata sul piccolo schermo, dopo aver ottenuto un grande successo con la soap “Cherry Season”. L’interprete di Oyku Acar veste i panni dell’aspirante cuoca Nazli Piran nella nuova serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, che dopo tanta attesa ha finalmente debuttato nel primo pomeriggio sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dal 10 giugno 2019. Le ...

Bitter Sweet - spoiler luglio : Ferit e Nazli si scambiano un bacio appassionato : La nuova telenovela di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che narra le avventure di Nazli Piran e Ferit Aslan, interpretati dagli attori Ozge Gurel e Can Yaman, è finalmente approdata sulla rete ammiraglia Mediaset. Arrivano delle anticipazioni che sicuramente faranno esultare di gioia i telespettatori. I due protagonisti nei prossimi episodi italiani, che dovrebbero andare in onda a luglio 2019, dopo essersi ritrovati grazie a ...

Bitter Sweet - ottava puntata : Ferit non ottiene la custodia di Bulut a causa di Asuman : La nuova serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, approdata sulla rete ammiraglia Mediaset da una settimana, è già in grado di far emozionare il pubblico. Nell’ottavo appuntamento, che verrà trasmesso mercoledì 19 giugno, Asuman commetterà un gesto ignobile in cambio di un'importante somma di denaro. A causa della giovane Piran, il datore di lavoro di Nazli non riuscirà ad ottenere la custodia del nipote Bulut. In particolare la ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di martedì 18 giugno 2019 : anticipazioni puntata BITTER SWEET – ingredienti d’amore di martedì 18 giugno 2019: Ferit, dopo aver appreso che Hakan e Demet hanno inviato una richiesta per l’affidamento di Bulut, teme per l’incolumità del bimbo e così condivide tutti i suoi dubbi con un avvocato, con Engin e con Nazli. A quest’ultima, Ferit chiede anche di non uscire di casa insieme a Bulut, in modo da non farsi cogliere di sorpresa dai ...

Bitter Sweet Anticipazioni 18 giugno 2019 : Battaglia legale per l'affidamento di Bulut : Ferit vuole impedire che Hakan e Demet ottengano l'affidamento di Bulut. Intanto Asuman viene colta in flagrante mentre ruba in un negozio.

Anticipazioni Bitter Sweet : HAKAN ha ucciso ZEYNEP e DEMIR? : I telespettatori di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore hanno assistito nei giorni scorsi al primo evento drammatico che caratterizzerà le prossime puntate italiane della telenovela: Demir e ZEYNEP, i genitori del piccolo Bulut (Alihan Turkdemir), sono infatti morti in seguito ad un’apparente incidente stradale. Un grosso colpo di scena rimetterà però in discussione l’intera storyline… Bitter Sweet, Anticipazioni: Bulut ...

Anticipazioni Ferit e Nazli - a Bitter Sweet il primo bacio con gran bugia (Video e foto) : primo bacio Ferit e Nazli, a Bitter Sweet il momento tanto atteso è arrivato Il primo bacio tra Ferit e Nazli non arriverà subito sebbene in diverse scene i due saranno lì lì per scambiarselo; pensate che Nazli a un certo punto sognerà di lasciarsi andare tra le braccia di Ferit ma sarà Falos a […] L'articolo Anticipazioni Ferit e Nazli, a Bitter Sweet il primo bacio con gran bugia (Video e foto) proviene da Gossip e Tv.

Bitter Sweet Anticipazioni 17 giugno 2019 : A chi sarà affidato Bulut? : Dopo l'incidente, Bulut è rimasto orfano. Chi si occuperà di lui? La famiglia si impegna a riorganizzarsi per accudire il bambino.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore : Can Yaman sorprende con una foto : Can Yaman di Bitter Sweet: la foto che ha fatto impazzire i fans Can Yaman è entrato ormai nel cuore del pubblico di Canale5 con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. L’attore turco nella soap opera veste i panni di Ferit, il giovane uomo d’affari bello e dai modi burberi. In queste ore Can Yaman ha fatto impazzire i suoi fans su Instagram pubblicando una foto. Nelle scatto, visibile in apertura il bell’attore si ...

Bitter Sweet - spoiler del 17 e 18 giugno : lotta per l'affidamento del piccolo rimasto orfano : Appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet, ingredienti d’amore, riguardanti ciò che accadrà nella soap turca lunedì 17 giugno e martedì 18 giugno. Su Canale 5, a partire dalle 14:45, nuovi ed avvincenti episodi vedranno protagonista il piccolo Bulut, nipote di Ferit, rimasto orfano a seguito della morte dei genitori, avvenuta in un tragico incidente stradale. rimasto ferito alle gambe il piccolo, in ospedale, verrà consolato da Nazli, ...