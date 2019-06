BITTER SWEET | anticipazioni e trame puntate dal 24 al 28 giugno 2019

tvsoap

(Di martedì 18 giugno 2019)settimanali– Ingredienti d’amore,da lunedì 24 a venerdì 28: Il giudice che si occupa dell’affidamento di Bulut simpatizza per Hakan e Demet, ma Ferit fa il possibile affinché i suoi avvocati facciano luce sulla causa perché è sicuro che la coppia sia interessata al bambino solo per accaparrarsi le quote della società. Nazli è furiosa con Asuman per la questione delle foto, vorrebbe confessare tutto a Ferit ma teme di tradire così la sua fiducia. Bulut subisce un piccolo infortunio e Ferit e Nazli corrono da lui in ospedale, dove avviene un litigio con Demet. Fatos vorrebbe confessare tutto a Engin, ma secondo Alya questa non è una buona idea. Ferit aspetta di sapere chi, dove e quando ha scattato le foto e Nazli, che sa di Asuman, sviene. Quando si riprenderà, verrà a sapere che dalle foto sono state cancellate ...

