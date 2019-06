Bimba usata come corriere | arrestata banda di trafficanti peruviani

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Federico Garau Il lungo lavoro di indagine eseguito dagli uomini della finanza, in collaborazione con altri corpi investigativi, ha portato all'arresto di 10 persone, fra cui 7e 2 italiani. Latitanti altri 3 stranieri, che ora sono ricercati. I narcos sono arrivati ad impiegare una bambina nei loro sporchi traffici Sgominata dalla guardia di finanza unadi, arrivati ad utilizzare unadi soli 11 anni per far arrivare gli stupefacenti in Italia. Gli arresti sono stati possibili grazie al lungo lavoro di indagine condotto dalle fiamme gialle di Pavia, in collaborazione con la Scico (Servizio centrale investigazione criminalità organizzata) ed i colleghi di Milano Malpensa, Napoli e Terni. Fondamentale anche la partecipazione dell'intelligence antidroga peruviana “Dirandro”, che ha cooperato con i finanzieri e fornito loro preziose ...