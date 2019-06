Big Little Lies la seconda stagione da non perdere su Sky Atlantic e Now Tv

dituttounpop

(Di martedì 18 giugno 2019) Bigsu Skye Now Tv si torna a Monterey dal 18 giugno in prima tv assolutaIl 18 giugno si torna a Monterey con Big2.Ladi Bigarriva con i primi 2 episodi dellasu Skye in streaming su Now Tv e Sky Go e su Sky On Demand, dalla settimana successiva ci sarà un episodio a settimana a 2 giorni di distanza da HBO fino ad arrivare al settimo episodio.Nata come miniserie, Bigha avuto un secondo capitolo a furor di popolo e che ha aggiunto l’interpretazione di Meryl Streep. La sceneggiatura è sempre di David E. Kelley che ha collaborato con Liane Moriarty autrice del romanzo su cui era basta il primo capitolo e che ha scritto un soggetto inedito per questa. Non solo Meryl Streep nellaci saranno anche Crystal Fox che interpreterà Elizabeth, la madre di ...

