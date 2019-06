Belen Rodriguez e Stefano De Martino Confermati a Castrocaro | parla Lucio Presta

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme anche nel lavoro per Castrocaro : Grande colpaccio di Lucio Presta che riporta Castrocaro su Rai due e si aggiudica due conduttori d'eccellenza, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con Simona Ventura come presidente di giuria. Lo avevano preannunciato in molti, ma ora la notizia è ufficiale, Belen Rodriguez e Stefano De Martino saranno insieme nel nuovo Castrocaro, lanciato da Lucio Presta. Un Festival storico che ha portato al successo artisti del calibro di ...

Belen Rodriguez : foto con un pancino sospetto - forse incinta di una bimba : Belen Rodriguez di nuovo incinta di una femminuccia, il padre ancora Stefano De Martino: varie foto della show girl argentina pubblicate in questi ultimi giorni stanno scatenando il gossip, che per ora non trova conferme ma neanche smentite. Un ritorno di fiamma sorprendente per una coppia candidata a essere protagonista del gossip sotto l'ombrellone. Indiscrezioni su Belen incinta, scoppia il gossip: 'Sarà femmina' Tutta colpa di una foto, come ...

Belen e Stefano - che serata : Rodriguez provoca - De Martino reagisce : Belen e Stefano De Martino, serata a mille. La Rodriguez disinvolta come non mai: “Mi sa che dovrò sculacciarmelo da sola”. Il sussulto del danzatore Travolti da un’insolita passione, atti II. Stefano De Martino e Belen Rodriguez, dopo aver ufficializzato il tanto atteso ritorno in love, non si fermano più: il feeling è alle stelle, […] L'articolo Belen e Stefano, che serata: Rodriguez provoca, De Martino reagisce ...

Belen Rodriguez lascia Tu si que Vales! Insieme a Stefano De Martino in Rai? : Belen Rodriguez da anni ormai la conduttrice fa parte del team di Tú Sí Que Vales, diventando ormai uno dei volti principali del programma. Nell’ultimo periodo, però, qualcosa sta cambiando. La presentatrice, infatti, dopo essere tornata con Stefano De Martino, ha iniziato ad avvicinarsi anche alla rete avversaria, la Rai, che sembrerebbe essere intenzionata a puntare su di lei. Ai piani alti, infatti, sembrerebbero essere stati conquistati da ...

Mi manchi! Belen Rodriguez e il bacio d'addio a Stefano De Martino : Belen Rodriguez ha pubblicato un'Instagram story, che la immortala mentre dà un lungo bacio a Stefano De Martino: i due si separano per gli impegni di lavoro. Le vacanze per Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono finite, almeno per il momento. E' ormai risaputo che, per chi lavora nel mondo dello showbiz, gli impegni non mancano mai.-- E per i genitori di Santiago è arrivato il momento di separarsi. Prima del nuovo addio, ...

Belen Rodriguez lascia Tu si que Vales per Stefano de Martino? : Belen Rodriguez sarebbe pronta a lasciare il programma di canale 5 Tu si que Vales per trasferirsi in RAI e stare quindi più vicino a Stefano de Martino. Il settimanale Chi lancia una nuova indiscrezione sull’argentina che sarebbe sempre più lontana da Mediaset. In particolare, Belen potrebbe non essere alla conduzione di Tu si que Vales per la prossima stagione: "Il manager di Belen e Stefano ha in mente progetti per entrambi ...

Appello alla dignità! Tutti contro Belen Rodriguez e Stefano De Martino : La decisione di affidare la conduzione del backstage del Concertone della Notte della Taranta a Belen Rodriguez e Stefano De Martino non piace agli intellettuali. Che hanno sottoscritto un “Appello alla dignità”. Un documento ideato da docenti universitari e artisti, contrari alla coppia d’oro del gossip.-- Ha scatenato polemiche la decisione di Rai2, confermata dal direttore Carlo Freccero, di affidare la conduzione del backstage del ...

Belen Rodriguez - la furia degli intellettuali : "Non può condurre la Notte della Taranta" : Forse c' entra il morso della tarantola. O la coincidenza con un mese (quello di giugno) tradizionalmente smortino per l' attività accademica. Altrimenti non ci spiegheremmo l' ardore con cui diciotto intellettuali salentini - pardon accademici - hanno siglato un documento per "mettere al bando" Bel

Amo i tuoi piedi... La dedica d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino : La showgirl argentina ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram delle nuove foto, che la ritraggono mentre si lascia stringere forte dalle braccia di Stefano De Martino. I due ritrovati coniugi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sono sempre più innamorati. O almeno questo è ciò che trapela dalle ultime foto pubblicate da Belen. La showgirl argentina ha, infatti, condiviso sul suo profilo Instagram alcune romantiche immagini, che ...

Belen Rodriguez non è incita! Ecco la foto che smentisce la gravidanza : Niente secondo figlio in arrivo per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Le ultime foto postate dall’argentina sul suo profilo Instagram mettono la parola fine alle voci di una nuova gravidanza per la showgirl. Erano settimane che le voci su una possibile nuova gravidanza di Belen Rodriguez si rincorrevano. foto con la pancia coperta, le mani di Stefano De Martino delicatamente appoggiate sul ventre, abiti ampi a voler ...

Belen Rodriguez/ Foto - le immagini in costume fanno perdere la testa ai fan : Belen Rodriguez, il compagno Stefano De Martino ha pubblicato su una storia il Lato B della fidanzata, con commento "Mi paraiso"

Belen Rodriguez lascia Tu sì que vales? Chi potrebbe sostituirla : Belen Rodriguez via da Tu sì que vales? I nuovi progetti in Rai Una volta Piero Chiambretti presentava Grand Hotel Chiambretti con il sottotitolo di ‘Gente che va e gente che viene’. E’ proprio esemplificativo per ciò che concerne il mondo dello spettacolo e i programmi che vanno a comporre quel magico mondo che è la televisione. Sanremo si rinnova così come i contenitori estivi di Rai1 che ogni anno sono condotti da facce ...

Notte della Taranta - Belen Rodriguez e Stefano De Martino alla conduzione : gli intellettuali lanciano un “appello alla dignità” : Belen Rodriguez e Stefano De Martino alla Notte della Taranta e gli intellettuali lanciano un “appello alla dignità“. Ha scatenato polemiche la decisione di Rai2, confermata dal direttore Carlo Freccero, di affidare la conduzione del backstage del Concertone salentino alla coppia d’oro del gossip, tanto che 18 tra docenti universitari e artisti hanno sottoscritto un documento che accusa la Fondazione Notte della Taranta, di ...

Belen Rodriguez/ Stefano De Martino e la foto del lato B della moglie : 'paradiso' : Belen Rodriguez e Stefano De Martino protagonisti di siparietti hot su Instagram: lui pubblica la foto del lato B della moglie e...