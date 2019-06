Bce: senza miglioramenti,nuovi stimoli

"In asdi un miglioramento,al punto che sia minacciato il ritorno di una inflazione sostenibile ai livelli desiderati, sarà necessario un ulteriore stimolo". Lo ha detto il presidente Bce Draghi al simposio delle banche centrali a Sintra,Portogallo. "Il programma di acquisto di asset (il 'quantitative easing',ndr)ha ancora uno spazio considerevole",ha detto Draghi. "In prospettiva,i rischi per l'outlook rimangono orientati al ribasso e gli indicatori per i prossimi trimestri puntano a una debolezza persistente".(Di martedì 18 giugno 2019)