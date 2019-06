Battiti Live 2019 | ecco il cast Italia 1 anticipa la messa in onda a luglio

Al via Battiti Live 2019 - annunciate le 5 tappe dello show al via da Vieste il 30 giugno : Sono ufficiali le date di Battiti Live 2019, con le 5 tappe al via dal 30 giugno a Vieste. L'appuntamento con Radionorba si rinnova quindi per un altra tornata di spettacoli che sono pronti ad animare l'estate rovente del Sud Italia. I concerti in piazza inizieranno il 30 giugno a Vieste e continueranno per tutte le settimane successive con la data del 7 giugno a Brindisi, quella del 14 luglio a Trani, quella del 21 luglio a Gallipoli e ...