Batistuta verso il ritorno alla Fiorentina | “contento di aver conosciuto la nuova

(Di martedì 18 giugno 2019) ”Sono contento dilaproprieta’, e’ stato un confronto piacevole e mi auguro di incontrare presto anche il presidente Commisso, sono impaziente”. Sono le dichiarazioni di Gabrieldopo l’incontro avvenuto ieri in sede con Joe Barone. ”Non abbiamo ancora raggiunto un accordo, di sicuro ho avuto una buona impressione” ha aggiunto sorridendoche oggi ha pranzato in un noto locale del centro storico con il sindaco Dario Nardella. ”Io e Gabriel siamo amici, gli ho detto che mi piacerebbe vederlo in questa. La sua risposta? Non la dico…” ha dichiarato il primo cittadino di Firenze. L’uomo del giorno – L’aeroplanino Vincenzo Montella e quella volta che fece piegare…L'articoloil: “contento dila ...

