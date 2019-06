Bambino di tre anni distrugge un’opera d’arte contemporanea | la famiglia dovrà pagare il

Nola - Bambino di tre mesi piange nel reparto di pediatria ma le infermiere lo ignorano e si mettono lo smalto : il video : Un bambino di tre mesi piange a dirotto nel reparto di pediatria, mentre le infermiere lo ignorano e si mettono lo smalto. Il video di quanto accaduto all’ospedale di Nola, probabilmente ripreso dalla mamma del piccolo, è stato pubblicato sul proprio profilo Facebook dal consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità, Francesco Emilio Borrelli. Con un commento: “Qualora le evidenze del video fossero riscontrate, sarebbe un ...

Notre Dame - livelli anomali di piombo nel sangue di un Bambino. Scattano nuovi controlli : (foto: Getty Images) Se ne parlò fin da subito, quel 15 aprile, quando ormai era palese che ben poco sarebbe rimasto del tetto e della guglia di Notre Dame. Un’anima di oltre 300 tonnellate di piombo fusa dall’incendio, e polveri e detriti dispersi nell’aria non poteva che essere una situazione da monitorare. Sebbene i primi controlli avessero rassicurato autorità e cittadini, a distanza di quasi due mesi torna l’allerta, dopo che nel sangue di ...

Dopo l’incendio di Notre Dame trovate tracce di piombo nel sangue di un Bambino : Le famiglie residenti sull’Ile de Citè a Parigi sono state invitate a sottoporre i loro figli al test di dosaggio del piombo Dopo che livelli superiori al normale sono stati riscontrati nel sangue di un bambino di sette anni. Lo rende noto l’Agenzia regionale della salute dell’Ile-de-France, nel quadro di un monitoraggio degli effetti dell’incendio...

Incendio Notre-Dame - trovato piombo nel sangue di un Bambino. Controlli per piccoli sotto i 7 anni e donne incinte : Nel sangue di un bambino residente nel quartiere parigino di Notre-Dame sono state trovate tracce di piombo superiori al limite di sicurezza. Per questo, dopo l’Incendio divampato nella cattedrale, il 15 aprile scorso, le autorità sanitarie di Parigi hanno invitato tutte le famiglie con bambini di età inferiore a sette anni e le donne incinte che vivono nel quartiere a “recarsi dal proprio medico curante” per un analisi del ...

Tina Colombo ha perso il Bambino che aspettava da Tony : 'Miracolo durato meno di tre mesi' : Tina e Tony Colombo hanno celebrato le loro nozze qualche mese fa a Napoli. I due hanno sollevato grande clamore mediatico per via dell'eccessivo sfarzo messo in atto durante l'evento e diversi sono stati i dibattiti sollevati dai media. Nei salotti televisivi si è parlato molto della vicenda e i Colombo sono stati 'accusati' di non aver avuto i permessi necessari per celebrare le nozze nel modo in cui le hanno svolte. Archiviato tale accaduto, ...

Tre casi di epatite A in una scuola elementare dei Navigli : un Bambino ricoverato in ospedale epatite A : Il contagio è avvenuto in una scuola materna frequentata da oltre un centinaio di bambini. L’Ats ha attivato un ambulatorio per somministrare gratuitamente, fra venerdì e lunedì, il vaccino al personale e agli studenti

Tre anni fa ho perso un Bambino! il dramma di Brigitta Boccoli : Ospite dell’appuntamento odierno di Storie Italiane, Brigitta Boccoli ha raccontato a Eleonora Daniele le gioie e le difficoltà della maternità a 47 anni, rivelando anche un retroscena sconosciuto sulla vita privata dell’attrice e del marito, Stefano Orfei.-- La seconda gravidanza di Brigitta Boccoli è stata fortemente voluta dalla coppia, che ha già avuto la gioia di mettere al mondo un bambino, Manfredi, che adesso non vede l’ora di ...