Baldissoni | «Non abbiamo mai voluto allontanare Totti»

Baldissoni : «Pallotta non vende - i mercati lo sappiano» : «Sul possibile ritorno di Totti con una nuova proprietà, il presidente Pallotta è stato chiaro più volte dicendo che la Roma non è in vendita, ed è bene che questo i mercati lo sappiano». Così il vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni, intervistato da Sky Sport24 all’indomani delle dimissioni di Totti dalla società. «La conferenza di […] L'articolo Baldissoni: «Pallotta non vende, i mercati lo sappiano» è stato realizzato da ...

Totti - la risposta del vicepresidente Baldissoni : «Nessuno può decidere da solo - la Roma non è in vendita» : A Francesco Totti arriva una prima risposta da Mauro Baldissone, vicepresidente della Roma: «Dispiaciuto per le sue parole, ma nessuno può decidere da solo in una società....