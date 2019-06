Autostrade e Strade Statali si rifanno il look in Sicilia | stanziati oltre 60 milioni

Corte Ue : la «vignetta» per le Autostrade tedesche è illegittima : La «vignetta» autostradale tedesca è illegittima per i cittadini Ue: il bollo che dal 2015 tutti gli stranieri sono costretti a pagare per usare le autostrade della Germania è contrario al diritto di libera circolazione e crea un’ingiustificata disparità tra tedeschi (che non pagano) e stranieri (che pagano)...

Aumenti pedaggi Autostrade - il centrosinistra chiede Consiglio regionale straordinario con Toninelli : L'Aquila - I capigruppo della coalizione di centrosinistra, Silvio Paolucci (Pd), Americo Di Benedetto (Legnini Presidente) e Sandro Mariani (Abruzzo in Comune) chiedono la convocazione straordinaria del Consiglio regionale per affrontare il tema dei rincari dei pedaggi autostradali su A24 e A25. “Riteniamo indispensabile – dichiarano i tre consiglieri – che la Giunta regionale si faccia portavoce delle richieste dei nostri territori ...

Autostrade : Milano Serravalle - adeguamento tariffe prorogato a fine anno : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - Milano Serravalle sospende per altri sei mesi l’adeguamento tariffario, riconosciuto in sede ministeriale per l’anno 2019, sulle tangenziali milanesi. Per tutto il 2019, si spiega dalla società, alle barriere alle barriere di Terrazzano (A50 Tangenziale Ovest), Vimercat

Arriva l'estate e scattano i rincari sulle Autostrade : sull'A1 aumento dello 0 - 8 per cento : Arriva l’estate e insieme a lei i rincari. Con l’arrivo della bella stagione scadono gli ultimi congelamenti dei pedaggi autostradali concordati a Capodanno tra il ministero delle Infrastrutture e molti gestori. Gli aumenti andranno dal 19 per cento della Strada dei Parchi (Gruppo Toto) allo 0,8 di autostrade per l’Italia (Aspi, della famiglia Benetton). Maggiorazioni del 2,64 per cento anche per le tangenziali di Milano e per ...

Autostrade - da luglio scatteranno gli aumenti : (foto: Mauro Scrobogna/LaPresse) Potrebbero esserci brutte notizie per gli automobilisti che si preparano agli esodi estivi. Se non ci sarà nessun intervento del Governo, infatti, dal prossimo 1° luglio scatteranno gli amenti delle tariffe autostradali in seguito allo scadere dei termini del congelamento dei costi stabilito a Capodanno tra il ministero delle Infrastrutture e singoli gestori. Il rincaro più significativo potrebbe scattare sulla ...

Danilo Toninelli - l'ultimo regalo sciagurato prima dell'addio : Autostrade - dove cresce il pedaggio (e quanto) : Potrebbe essere l'ultimo (sciagurato) regalino di Danilo Toninelli da ministro delle Infrastrutture. Dall'1 luglio il rincaro pedaggi scatterà sulle tratte A24 (la Autostrada dei parchi Roma-Teramo) e A25 (che collega Torano di Borgorose e Villanova di Cepagatti, in Abruzzo), dove si pagherà il 19%

Autostrade - rincari da luglio per l'esodo estivo : rischio aumenti del 19% : Con l’avvicinarsi della stagione estiva e dei relativi esodi di massa dalla calura delle principali città italiane verso mete costiere meno afose, implacabili e puntualissimi arrivano gli aumenti sulle tariffe autostradali. Sono scaduti, infatti, anche gli ultimi blocchi dei rincari dei pedaggi di Autostrade per l'Italia concordati il primo gennaio scorso tra gli enti gestori della rete viaria italiana e il Ministero per le Infrastrutture e i ...

Autostrade A24 A25 - la Società Strada Parchi minaccia aumento pedaggi dal 1 luglio : L'Aquila - Strada Parchi, gestore A24/A25, fa sapere che potrebbe scattare l'aumento delle tariffe dal primo luglio. ''Nove mesi fa decidemmo di congelare le tariffe, aumento previsto per legge su tutte le Autostrade d'Italia. Da allora, nonostante i ripetuti tentativi da parte della Concessionaria, il Mit non è riuscito ad offrire una interlocuzione stabile per poter affrontare il tema che tanto preoccupa gli ...

Autostrade - scattano i rincari estivi. Ecco dove aumentano i pedaggi : Con gli esodi estivi scadono anche gli ultimi dei congelamenti dei pedaggi autostradali concordati a Capodanno tra il ministero delle Infrastrutture e molti gestori. Il 1° luglio toccherà tra gli altri a quello più importante, Autostrade per l’Italia, che a ottobre 2018 aveva chiesto e ottenuto un +0,8%, il rincaro più contenuto di tutti...

**Autostrade : Strada Parchi - senza intervento Governo da 1 luglio tariffe +19%** : Roma, 10 giu. (AdnKronos) - senza un intervento del Governo dal 1 luglio aumenteranno le tariffe del 19% sulle autostrade A24 - A25. A ricordarlo è la società Strada edi Parchi, concessionaria delle autostrade A24-A25. "Nove mesi fa Strada dei Parchi come segno di attenzione e sostegno al territorio

Sei in un Paese meraviglioso - Dario Vergassola a Blogo : "Ecco perché da ligure ho detto sì ad Autostrade dopo il crollo del ponte di Genova" (VIDEO) : Domani, lunedì 10 giugno 2019, parte su Sky Arte HD la quinta edizione di Sei in un Paese meraviglioso, il programma di Autostrade per l'Italia che ha l'obiettivo di far scoprire al pubblico le bellezze del patrimonio culturale italiano (in particolare, nelle nuove puntate saranno raccontati gli itinerari religiosi più affascinanti). Blogo, a margine della conferenza stampa di presentazione, tenutasi nei giorni scorsi a Roma, ha intervistato i ...

Autostrade - Palenzona contro lo scudo per i funzionari che revocano le concessioni : “Allontana gli investitori” : Fabrizio Palenzona, presidente dell’associazione che riunisce le concessionarie autostradali (Aiscat), dalle pagine del Sole 24 Ore attacca la norma inserita nel decreto Sblocca cantieri per “proteggere” dalla contestazione di danno erariale i funzionari pubblici che firmano un’eventuale cessazione anticipata delle concessioni. Ovvero quello che il governo gialloverde promette dallo scorso agosto, quando a Genova crollò il ...