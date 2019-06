Auto elettriche | la Cina leader del mercato globale

Auto elettriche - e se le ricaricassimo tutte insieme? Ecco cosa succederebbe : Quando si parla di Auto elettriche, c’è sempre un gruppetto di persone che sostiene che non saranno mai possibili per varie ragioni più o meno fantasiose, tipo che non so dove caricare la macchina elettrica, che mi fa fatica aspettare che le batterie si carichino, e se voglio andare da Roma a Milano senza mai fermarmi come faccio? Per non parlare della storia che ricompare sempre che le Auto elettriche “inquinano più di quelle convenzionali”. Ma ...

Auto elettriche e ibride - cresce il mercato italiano ma i volumi sono ancora bassi : A qualcuno le Auto green cominciano a piacere. Secondo i dati ACI elaborati dal Centro Studi di AutoScout24, negli ultimi mesi in Italia è stato registrato un aumento significativo di vetture elettrificate in circolazione: il parco Auto “eco” è cresciuto del 38,7% rispetto al 2017, con oltre 256 mila unità, mentre le immatricolazioni da gennaio a maggio 2019, rispetto al medesimo periodo 2018, sono aumentate del 99,5% per quanto riguarda le zero ...

Auto elettriche - dal 2040 in Francia si potranno vendere solo quelle : Ormai non ci sono più dubbi, la Francia si è lanciata in una crociata a favore delle Auto elettriche e contro i motori a combustione interna. Anzi, per essere precisi, contro tutto quello che non è elettrico. Non bastava lo stop alla circolazione annunciato dall'amministrazione di Parigi, entro il 2024 per le Auto Diesel e entro il 2030 per quelle benzina. No, ora nel mirino sono finiti tutti i veicoli che non sono a zero ...

Motori – Boom di Auto elettriche? macché… A crescere è il mercato delle benzine tradizionali : Aumentano le stazioni di servizio classiche nonostante il Boom di auto elettriche, ma è davvero rilevante il numero di veicoli a batteria venduti in questi anni? Chiunque pensi che il mercato delle stazioni di servizio tradizionali sia già morto, dovrà ricredersi! Ad affermarlo è un noto quotidiano economico spagnolo, l’ “Expansion”, che ha fatto uno studio in riferimento ai dati rilasciati dall’Associazione degli ...

Mobilità sostenibile in Vaticano - 12 punti ricarica Auto elettriche : Favorire la mobilita' sostenibile nello Stato della Città del Vaticano. E' questo l'obiettivo dell'accordo firmato da Enel X, la...

Le Auto elettriche fanno poco rumore : cosa cambierà : L'Unione Europea renderà obbligatoria dal prossimo 1° luglio la presenza sui veicoli di un dispositivo acustico che avvisi i...

Le Auto elettriche saranno obbligate a fare rumore : (Foto: Jaguar) Dato che le auto elettriche non sono solo pulite ed efficienti ma anche estremamente silenziose, da luglio 2019 dovranno essere dotate di un avvisatore acustico per poter circolare all’interno dei territori dell’Unione Europea. In sostanza, dovranno integrare un dispositivo che emetterà un suono continuo e in grado di aumentare di intensità in corrispondenza alla velocità di spostamento, così da evitare collisioni e ...

Auto elettriche - Toyota si allea con Subaru per una nuova piattaforma : Dal settore Automobilistico continuano ad arrivare notizie di alleanze e collaborazioni nel campo dell'elettrificazione. Ieri un'intesa è stata annunciata da BMW e Jaguar Land Rover mentre oggi tocca alla Toyota rivelare un accordo con la Subaru, di cui tra l'altro è il maggior azionista con il 16,8% circa del capitale. In vista una nuova piattaforma. L'accordo prevede che le due Case nipponiche collaborino nello sviluppo di una ...

Fiera Campionaria di Padova : anteprime italiane di Auto elettriche : Anteprima italiana, alla Fiera Campionaria di Padova (in svolgimento fino al 9 giugno) per il furgone Daily Iveco, il primo veicolo del segmento che risponde agli standard di emissioni Euro 6D/Temp, dotato di un completo sistema avanzato di guida assistita che previene le collisioni viaggiando sotto i 50 km orari riducendo la gravità degli impatti a velocità superiori. Attigua al padiglione auto della Campionaria numero 100 di Padova, dedicata a ...

Fusione tra Fca e Renault : nuovo traino nello sviluppo delle Auto elettriche ed a guida autonoma : Il settore automobilistico potrebbe vedere la nascita di un nuovo leader mondiale, dalla Fusione tra Fca e Renault. Forte degli 8,7 milioni di veicoli venduti e con un forte posizionamento sulle nuove tecnologie inclusi i veicoli elettrici e quelli a guida autonoma, un’aggregazione che fornirebbe una copertura completa della domanda del mercato. E’ quanto si legge nella nota che annuncia l’invio di una lettera di proposta non ...

Motori – Auto elettriche : qual è il futuro delle batterie esauste? La soluzione di Audi : Il nuovo centro di stoccaggio EUREF Campus di Audi consente lo sviluppo di diversi progetti, tra i più importanti quello che riguarda il riciclo integrale e il riutilizzo delle batterie da Autotrazione esauste In occasione della tappa berlinese di Formula E, Audi ha inaugurato il centro di stoccaggio energetico con batterie da Autotrazione più importante della Germania. Collocata presso il polo universitario EUREF Campus di Berlino, ...

Motori – Renault : quando la ricarica delle Auto elettriche è qualcosa di più : La visione di Renault si pone l’obiettivo di offrire una mobilità sostenibile a tutti, oggi e domani e lo vuole fare sfruttando la mobilità elettrica La strategia del Gruppo Renault consiste nello sviluppare un ecosistema intelligente a sostegno della transizione energetica e dello sviluppo su larga scala della mobilità elettrica. Il Gruppo intende dare un contributo significativo allo sviluppo delle smart grid. Connessi alle smart ...

Motori – Batterie Auto elettriche - il ‘colpaccio’ di Volvo : accordo multimiliardario con LG e CATL - tutti i dettagli : Volvo, nell’ottica di una prossima gamma elettrificata, si assicura dieci anni di forniture di Batterie al litio grazie all’accordo con CATL ed LG Volvo ha recentemente firmato accordi a lungo termine con CATL e LG Chem – aziende leader fra i produttori di Batterie – per assicurarsi nel prossimo decennio forniture per un valore di diversi miliardi di dollari di Batterie agli ioni di litio da utilizzare per la prossima ...