Atletica – La IAAF replica a Caster Semenya | l’affermazione è shock | “è biologicamente

Atletica : la IAAF prolunga per l’undicesima volta la squalifica della Russia : Continua l’esclusione della Russia dal mondo dell’Atletica internazionale. La IAAF ha infatti deciso di prolungare ancora una volta, ed è l’undicesima dal novembre del 2015, la squalifica del Paese da tutte le competizioni di alto livello. La Russia, va ricordato, è sotto squalifica per via dello scandalo delle violazioni ai regolamenti della WADA emerse prima di Rio 2016, in quello che si è configurato come un vero e proprio ...