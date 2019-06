Atletica | Iaaf | ' Semenya maschio biologico' Caster | ' mi sento ferita'

Atletica – La IAAF replica a Caster Semenya - l’affermazione è shock : “è biologicamente maschio” : Che affondo dell’ IAAF nei confronti di Caster Semenya : reso pubblico un documento presentato al TAS, la rivelazione è shock Non termina la guerra tra la IAAF e Caster Semenya : l’atleta sudafricana che non ha accettato il trattamento che le è stato riservato negli ultimi periodi, ha accusato di recente la federazione mondiale di averla usata “come cavia da laboratorio nella faccenda riguardante il nuovo regolamento sugli ...

Atletica : la IAAF prolunga per l’undicesima volta la squalifica della Russia : Continua l’esclusione della Russia dal mondo dell’Atletica internazionale. La IAAF ha infatti deciso di prolungare ancora una volta, ed è l’undicesima dal novembre del 2015, la squalifica del Paese da tutte le competizioni di alto livello. La Russia, va ricordato, è sotto squalifica per via dello scandalo delle violazioni ai regolamenti della WADA emerse prima di Rio 2016, in quello che si è configurato come un vero e proprio ...