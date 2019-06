Atalanta - arriva Muriel : accordo raggiunto - costerà 15 milioni : Muriel Atalanta- Primo colpo di mercato in casa Atalanta. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime news di mercato, i nerazzurri hanno chiuso il primo acquisto in vista della prossima stagione. Affare fatto con il Siviglia per il passaggio di Muriel in nerazzurro. accordo sulla base di 15 milioni di euro più bonus. Muriel andrà […] L'articolo Atalanta, arriva Muriel: accordo raggiunto, costerà 15 milioni proviene da Serie A News ...

Calciomercato Atalanta - che colpaccio! Arriva Muriel [CIFRE E DETTAGLI] : Calciomercato Atalanta – I bergamaschi vogliono fare sul serio e, dopo aver fatto la voce grossa sul campo, stanno provando a fare lo stesso sul mercato. C’è da ben figurare in Champions League, storico traguardo raggiunto in seguito allo splendido terzo posto in Serie A. Come comunicato dall’esperto giornalista Gianluca Di Marzio alla trasmissione Sky “Calciomercato – L’originale”, infatti, gli ...

Calciomercato Atalanta – Colpo da Champions - arriva Muriel : cifre e dettagli : Colpo da Champions per l’Atalanta! Chiuso, nella notte, l’affare Muriel con il Siviglia: i bergamaschi compongono un attacco da sogno con Duvan Zapata L’Atalanta batte un Colpo da Champions. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri hanno chiuso la trattativa con il Siviglia per portare Muriel a Bergamo a titolo definitivo. L’attaccante colombiano, attualmente infortunatosi in Coppa America, ...

Atalanta - è arrivato il giorno della verità : faccia a faccia Gasperini-Percassi : Gian Piero Gasperini ed il patron dell’Atalanta Antonio Percassi, si incontreranno oggi per delineare il futuro Si terrà oggi, a quanto apprende l’Adnkronos, l’incontro tra il presidente del’Atalanta Antonio Percassi e il tecnico del ‘miracolo’ Champions Gian Piero Gasperini, per definire il futuro dell’allenatore. Dopo la conquista di un posto nell’Europa che conta, l’allenatore di ...

Roma - arriva Gasperini : c’è l’offerta giallorossa - sarà addio all’Atalanta : Gasperini Roma- Gasperini potrebbe dire addio all’Atalanta al termine della stagione. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, la Roma sarebbe ormai pronta a piombare sull’attuale tecnico dell’Atalanta in vista del prossimo futuro. Una qualificazione in Champions League ormai certa con l’Atalanta, e poi via alla nuova avventura sulla panchina giallorossa. Il “Gasp” potrebbe valutare bene il ...

Atalanta-Lazio - Gasperini : “Peccato - siamo arrivati ad un passo. Ora pensiamo al campionato” : “E’ un peccato ma le finali sono così, nel momento decisivo nel secondo tempo stavamo anche meglio ma per un episodio abbiamo perso la partita. Peccato”. Così Gian Piero Gasperini commenta ai microfoni di RaiSport la sconfitta della sua Atalanta nella finale di Coppa Italia contro la Lazio. “All’inizio andava anche bene così, volevamo giocarci tutto nella ripresa e lo stavamo facendo. Abbiamo avuto una buona ...

Calciomercato Inter - non solo Danilo e Godin per la difesa : l’ultima idea arriva da casa Atalanta : L’Inter è pronta a mettersi in moto sul mercato per incrementare la qualità anche dal punto di vista difensivo: le ultime novità L’Inter ha un piede nella prossima Champions League. La squadra di Spalletti sta lottando col coltello tra i denti per conquistare il terzo posto, nel frattempo la società si sta già muovendo sul mercato, in attesa di capire se in panchina arriverà Conte oppure si rimarrà con il tecnico toscano. Come ...

Atalanta-Fiorentina - Montella non si scompone : “ci è mancata la fortuna. Se resto? Sono appena arrivato…” : L’allenatore viola ha parlato dopo la sconfitta subita dalla Fiorentina contro l’Atalanta, costata l’eliminazione dalla Coppa Italia L’Atalanta batte la Fiorentina e vola in finale di Coppa Italia dove incontrerà la Lazio, che ieri a Milano ha battuto 1-0 il Milan. I nerazzurri, dopo l’andata finita 3-3 a Firenze, hanno vinto 2-1 grazie alle reti di Ilicic e Gomez, utili a ribaltare l’iniziale vantaggio ...