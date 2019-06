Ascolti TV | Lunedì 17 giugno 2019. Appuntamento al Parco (14.6%) batte Vasco (13.8%). I debutti del daytime di Rai1 : Poletti 18.4% - Marangoni 15.3% - Diaco 9.9% - Convertini-Marzoli 16.4% (lunga presentazione 13.7%) : Sandra Milo in Io e Te Nella serata di ieri, Lunedì 17 giugno 2019, su Rai1 il film Appuntamento al Parco ha conquistato 2.974.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 lo speciale dedicato a Vasco Rossi Siamo Solo Noi – 6 come Sei ha raccolto davanti al video 2.550.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 l’incontro degli Europei Under 21 Germania-Danimarca ha interessato 1.240.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su ...

Ascolti tv lunedì 17 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film Appuntamento al parco ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Germania - Danimarca, Europei 2019 U21, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Prima dell'alba - La Rampa ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Siamo solo noi - Sei come 6 - Speciale Vasco Rossi ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Tower Heist: Colpo ad alto

Ascolti tv - dati Auditel Lunedì 10 giugno : la finale del Grande Fratello 16 vince con 3.3 milioni : Chiude in bellezza Grande Fratello 16 su Canale 5 che con la finale ha vinto la prima serata del 10 giugno con 3.301.000 telespettatori totali e il 22,17% di share. Su Rai1, invece, sono stati 2.525.000 i telespettatori interessati alla serata benefica di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi, condotta da Carlo Conti, che ha segnato il 12,3% di share. Ascolti tv prime time Quanto alle inchieste di ‘Report’ su Rai3 gli ...

Ascolti TV | Lunedì 10 giugno 2019. La finale del GF al 22.2% con 3 - 3 mln. Conti si ferma al 12.3%. Bitter Sweet debutta col 18.7% : La sigla finale del Grande Fratello Nella serata di ieri, Lunedì 10 giugno 2019, su Rai1 preceduto da una presentazione in access prime time (2.860.000 – 13.2%) la serata benefica condotta da Carlo Conti Con il Cuore - dalle 21.11 alle 23.58 – ha conquistato 2.525.000 spettatori pari al 12.3% di share (qui gli Ascolti dello scorso anno). Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.39 – la finale di Grande Fratello 16 ha ...

