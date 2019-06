Ascolti TV | Lunedì 17 giugno 2019 Appuntamento al Parco 14 6% batte Vasco 13 8% I

davidemaggio

(Di martedì 18 giugno 2019) Sandra Milo in Io e Te Nella serata di ieri,17, su Rai1 il filmalha conquistato 2.974.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 lo speciale dedicato aRossi Siamo Solo Noi – 6 come Sei ha raccolto davanti al video 2.550.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 l’incontro degli Europei Under 21 Germania-Danimarca ha interessato 1.240.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Tower Heist: Colpo ad alto livello ha intrattenuto 1.382.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 il ritorno in prima serata di Salvo Sottile con Prima dell’Alba ha ottenuto 897.000 spettatori pari al 4.2% (presentazione di 7 minuti: 795.000 – 3.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 977.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 Suspect – Presunto Colpevole ha registrato 665.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su ...

