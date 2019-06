Ascolti tv | auditel martedì 18 giugno vince il film Appuntamento al Parco

Ascolti tv - dati Auditel domenica 16 giugno : oltre 5.6 milioni per Italia – Spagna : Vittoria netta nella prima serata del 16 giugno per l’incontro Under 21 Italia-Spagna, trasmesso da Rai1, che ha conquistato 5.660.000 telespettatori e il 29.4% di share. Al secondo posto, su Canale 5, ‘Lontano da Te‘ con 1.656.000 telespettatori e l’8.9% di share. Ascolti tv prime time Terzo piazzamento, su Rai3, per ‘Report’ con 1.321.000 spettatori e il 6.8% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti del ...

Ascolti tv - i dati Auditel incoronano la Ballata per Genova : Successo venerdì 14 giugno per Ballata per Genova, l’evento di Rai1 in omaggio alla città ferita dal crollo del ponte Morandi. Lo spettacolo, condotto da Amadeus, Antonella Clerici, Luca e Paolo e Lorella Cuccarini con la partecipazione di tanti artisti italiani, ha vinto la prima serata con il 18.5% di share e 3 milioni 164mila spettatori, battendo nettamente il film di Canale 5 La battaglia di Hacksaw Ridge (1 milione 471mila con ...

Ascolti tv - dati auditel venerdì 14 giugno All Together Now batte Don Matteo : Ascolti tv, prime time La semifinale di All Together Now ha vinto la gara degli Ascolti riuscendo persino a superare la replica di Don Matteo. Lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con J-Ax ha ottenuto una media di 2 milioni 580mila spettatori pari al 16.27%,. Su Rai1 i primi due episodi, in replica, della serie Don Matteo 11 hanno fatto segnare 2 milioni 433mila con il 13.4%. Da segnalare, su Rai2, il risultato della serata evento ...

Ascolti tv - dati Auditel Mercoledì 12 giugno : Live non è la d’Urso vince anche senza Pamela Prati : anche senza Pamela Prati, assente benché fosse stata annunciata come ospite, ‘Live – Non è la D’Urso‘ su Canale 5 conquista la prima serata del 12 giugno con 2.876.000 telespettatori e il 19,36% di share. Ascolti tv prime time Il film di Rai1, ‘Un matrimonio da favola‘, ha ottenuto 2.568.000 telespettatori e uno share del 12,16%, seguito da Rai3 che con ‘Chi l’ha visto?’ ha totalizzato ...

Ascolti TV | Social Auditel 12 giugno 2019 : Live Non è la D’Urso in alto alle tendenze - Morgan il più Twittato : Social Auditel 12 giugno 2019: La D'Urso prima tendenza del mercoledì sera, l'intervento di Morgan conta più 70.000 Tweet Live non è la D’Urso si conferma come ogni mercoledì sera il programma più Twittato della serata. L’hashtag ufficiale #noneladurso ha raggiunto una cifra intorno ai +26.800 ...

Ascolti tv - dati Auditel Martedì 11 giugno : vince Italia – Bosnia - oltre 7.4 milioni per la Nazionale : Sono stati 7 milioni 453mila, con uno share del 32,6%, i telespettatori che hanno seguito l’11 giugno in prima serata su Rai1 il match Italia-Bosnia. Il secondo tempo, in particolare, ha sfiorato gli 8 milioni: per gli azzurri si tratta del secondo miglior risultato, in termini di Ascolti, da quando il ct è Mancini, dopo gli 8,5 milioni di Italia-Portogallo di Nations League, il 14 ottobre dell’anno scorso. Ascolti tv prime ...

Ascolti tv - dati Auditel Lunedì 10 giugno : la finale del Grande Fratello 16 vince con 3.3 milioni : Chiude in bellezza Grande Fratello 16 su Canale 5 che con la finale ha vinto la prima serata del 10 giugno con 3.301.000 telespettatori totali e il 22,17% di share. Su Rai1, invece, sono stati 2.525.000 i telespettatori interessati alla serata benefica di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi, condotta da Carlo Conti, che ha segnato il 12,3% di share. Ascolti tv prime time Quanto alle inchieste di ‘Report’ su Rai3 gli ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 9 giugno : Portogallo – Olanda batte l’esordio di Lontano da te : La finale di Nations League Portogallo-Olanda, in onda su Rai1, ha vinto la prima serata del 9 giugno con 2.959.000 telespettatori e il 14.2% di share. Al secondo posto, su Canale 5, la prima puntata della fiction ‘Lontano da Te‘ ha ottenuto 2.496.000 telespettatori e il 12.9% di share. Ascolti tv prime time Terzo piazzamento, su Tv8, per il Gran Premio del Canada in differita, seguito da 2.105.000 spettatori con il 10.1% di share. ...

Ascolti tv - dati Auditel Martedì 11 giugno : Italia – Bosnia vince la serata - oltre 7.4 milioni per la Nazionale : Sono stati 7 milioni 453mila, con uno share del 32,6%, i telespettatori che hanno seguito l’11 giugno in prima serata su Rai1 il match Italia-Bosnia. Il secondo tempo, in particolare, ha sfiorato gli 8 milioni: per gli azzurri si tratta del secondo miglior risultato, in termini di Ascolti, da quando il ct è Mancini, dopo gli 8,5 milioni di Italia-Portogallo di Nations League, il 14 ottobre dell’anno scorso. Ascolti tv prime ...

Ascolti tv - dati Auditel Lunedì 10 giugno : la finale del Grande Fratello 16 vince con 3.3 milioni : Chiude in bellezza Grande Fratello 16 su Canale 5 che con la finale ha vinto la prima serata del 10 giugno con 3.301.000 telespettatori totali e il 22,17% di share. Su Rai1, invece, sono stati 2.525.000 i telespettatori interessati alla serata benefica di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi, condotta da Carlo Conti, che ha segnato il 12,3% di share. Ascolti tv prime time Quanto alle inchieste di ‘Report’ su Rai3 gli ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 9 giugno : Portogallo – Olanda batte l’esordio di Lontano da te : La finale di Nations League Portogallo-Olanda, in onda su Rai1, ha vinto la prima serata del 9 giugno con 2.959.000 telespettatori e il 14.2% di share. Al secondo posto, su Canale 5, la prima puntata della fiction ‘Lontano da Te‘ ha ottenuto 2.496.000 telespettatori e il 12.9% di share. Ascolti tv prime time Terzo piazzamento, su Tv8, per il Gran Premio del Canada in differita, seguito da 2.105.000 spettatori con il 10.1% di share. ...

Ascolti tv - l’Auditel incorona Pippo Baudo : L’omaggio di Rai1 a Pippo Baudo per i suoi 83 anni di età e 60 di televisione non ha rivali in prima serata: lo show Buon compleanno… Pippo, con tanti ospiti e artisti italiani, ha sfiorato il 23% per cento di share (22,9%) con 4 milioni 201mila spettatori. Primato anche sui social: con oltre 91mila interazioni, #BuonCompleannoPippo è stato il programma tv più commentato dell’intera giornata. Da sottolineare, l’effetto Pippo ...

Ascolti TV | Social Auditel 10 giugno 2019 : Il GF 16 conquista i social con il trionfo di Martina - la finale è tendenza mondiale con mezzo milione di Tweet : social Auditel 10 giugno 2019: GF 16 da record, la finale fa impazzire i social con la vittoria di Martina. Francesca De Andrè la concorrente più discussa con più di 121.000 Tweet Si sono spente poco fa le luci della casa più spiata d’Italia. La finale del GF 16 ha decretato come vincitore o meglio ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 9 giugno : Portogallo – Olanda batte l’esordio di Lontano da te : La finale di Nations League Portogallo-Olanda, in onda su Rai1, ha vinto la prima serata del 9 giugno con 2.959.000 telespettatori e il 14.2% di share. Al secondo posto, su Canale 5, la prima puntata della fiction ‘Lontano da Te‘ ha ottenuto 2.496.000 telespettatori e il 12.9% di share. Ascolti tv prime time Terzo piazzamento, su Tv8, per il Gran Premio del Canada in differita, seguito da 2.105.000 spettatori con il 10.1% di share. ...