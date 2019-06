Arresto Platini | francese ancora fermato | tutti i guai giudiziari di ‘Le Roi’

calcioweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019)– E’ notizia di poco fa la messa in stato di fermo dell’ex calciatore della Juve nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione per l’attribuzione del Coppa del Mondo in Qatar nel 2022. Ma questo è solo l’ultimo problema con cui ha avuto a che fare ‘Le Roi’, che da quando è diventato presidente dell’Uefa è andato incontro a diversi ‘. Le prime grane iniziano l’8 ottobre 2015 quando, a seguito delle indagini della magistratura svizzera, viene sospeso per 90 giorni dal comitato etico della Fifa poiché accusato di avere illegalmente percepito, durante il 2011, due milioni di franchi svizzeri dall’allora presidente Sepp Blatter come compenso per consulenze svolte tra il 1999 e il 2002. Il 21 dicembre il comitato etico della Fifa squalificaper otto anni da tutte le ...

GFI65 : @blackdevils97 @Diegomilan78 Penso che il FPF sia una buffonata e che l’arresto di Platini non c’entri nulla - actarus1070 : L'arresto di #Platini per corruzione nell'assegnazione dei mondiali in Qatar è l'ennesima dimostrazione dello schif… - korfio : @FIFAcom, forse è il caso di cambiare l'assegnazione della @FIFAWorldCup 2020 dopo l'arresto di #Platini? Sarebbe un bel segnale. -