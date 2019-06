Andrea Camilleri “non è cosciente | le sue condizioni sono stazionarie ma critiche”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) “Non è, le suema permangono critiche“: è questo l’ultimo bollettino medico sullo stato di salute di, lo scrittore siciliano ricoverato in rianimazione all’ospedale Santo Spirito di Roma dopo un arresto cardiaco dovuto “ad un abbassamento di pressione“. La prognosi rimane riservata, come ha spiegato nel punto delle 12 il responsabile del reparto di Cardiologia Roberto Ricci: “Il paziente è in assistenza con supporto respiratorio meccanico e farmacologico e sedazione farmacologica”, ha aggiunto il medico. Un nuovo aggiornamento sulle sueè previsto per le 17 di oggi. Lo scrittore siciliano, 93 anni, ha avuto un malore mentre si trovava nella sua abitazione ed è arrivato al pronto soccorso in arresto cardiaco.è attaccato a un macchinario per respirare: “Lo scrittore ...

Tommasolabate : Non credo ci sia niente, oggi, in grado di unire il Paese più della speranza che Andrea #Camilleri ce la faccia a s… - lauraboldrini : Forza Andrea, siamo tutti con te! #Camilleri - matteosalvinimi : Mi dispiace perché apprezzo i libri di Camilleri. Non pensavo che un rosario, parlare di Maria, di padre Pio o San… -