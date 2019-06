Anche Alessandra Amoroso | Il Volo e Irama tra gli ospiti di Battiti Live 2019 da luglio

optimaitalia

(Di martedì 18 giugno 2019) Sono ufficiali glidi. La nuova edizione della kermesse organizzata da Radionorba e guidata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci è pronta a prendere il via con un cast che si appoggia agli artisti italiani più in voga. Si parte il 30 giugno a Vieste e si continua per tutto il mese diandando a toccare le maggiori località turistiche del Sud Italia tra cuiGallipoli. Le città scelte per la nuova edizione sono Vieste, Gallipoli, Brindisi, Trani, Gallipoli e Bari. Questi gli artisti già confermati per la nuova edizione, ma molti altri ne arriveranno nel corso della resa ufficiale di ognuna delle date in programma., Mahmood, LP, Il, Achille Lauro, Boomdabash, Fabrizio Moro, Anastasio, Federica Carta e Shade, Francesco Renga,, Loredana ...

xiaondery : Io in prima media che mentre parlo dico 'i defunti morti' E la mia prof 'beh sì alessandra, se sono defunti sono anche morti' - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Anche @AmorosoOf, @IlVolo e @IRAMAPLUME tra gli ospiti di #BattitiLive2019 da luglio in differita su Italia1 https://t.co… - OptiMagazine : Anche @AmorosoOf, @IlVolo e @IRAMAPLUME tra gli ospiti di #BattitiLive2019 da luglio in differita su Italia1 -