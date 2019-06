Allerta Meteo Estofex | nuovo avviso per il Nord Italia | attenzione a grandine di grandi

meteoweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019)– Dopo il forte maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la Francia cone piogge torrenziali e la Croazia con nubifragi e fulmini,(European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi. Un ampio livello di1 per il, i Balcani, l’Austria meridionale e la Svizzera meridionale principalmente perdidimensioni e nubifragi. Livello 1 per parti di Paesi Bassi, Germania, Danimarca e Svezia perdidimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Livello 1 anche per Francia, Belgio e Lussemburgo principalmente perdidimensioni e forti raffiche di vento. Livello 1 anche per la Turchia principalmente perdidimensioni e nubifragi. Stesso livello per parti di Finlandia, Svezia e Russia occidentale per forti raffiche di vento. Ma il maltempo più forte si concentrerà ancora su parti ...

