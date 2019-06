Alessandro Di Battista | Ho fatto una str***? Chissà che pensa mamma E vuole

Alessandro Di Battista paragona Matteo Salvini a un cane : la porcheria più grossa del grillino : "Bisogna separarsi dalla Lega, è stato solo un matrimonio di interesse", dice Alessandro Di Battista alla fine delle centoventisei pagine del suo pamphlet dal titolo Politicamente scorretto. "Bisogna separarsi da Matteo Salvini perché un conto è essere contraenti di un patto di governo, un altro è e

L'eterno ritorno di Alessandro Di Battista : È L'eterno ritorno. Stoccata e fuga. Per un viaggio intorno al mondo. Anche se non è più detto che ritornerà a viaggiare. E fare reportage. Stiamo parlando di Alessandro Di Battista, 40 anni, il “subcomandante” del M5s, un piede fuori e uno dentro la politica, che ha dato alle stampe un agile pamphlet di 146 pagine dal titolo Politicamente scorretto, prodotto e distribuito dalla casa editrice de Il Fatto Quotidiano, Paperfirst, in cui, tra varie ...

Alessandro Di Battista attacca Luigi Di Maio ma finisce sotto accusa. Nel suo libro critiche per fare soldi : Nel suo libro Alessandro Di Battista tira una bomba su Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ma le critiche al vicepremier grillino hanno scatenato una rivolta interna al Movimento 5 stelle. Dibba infatti parla di "squallidi giochi di potere", dice che "un conto è fare un patto di governo, un altro è esse

Alessandro Di Battista ‘rivaluta’ Berlusconi : “Sulla magistratura politicizzata aveva ragione lui” : L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, ironizza sullo scandalo che ha travolto la magistratura italiana e rivaluta quanto affermato negli anni dall'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, da sempre mira dei suoi attacchi: "Faccio una battuta: aveva ragione Berlusconi quando parlava di magistratura politicizzata".Continua a leggere

Alessandro Di Battista - mea-culpa sul "Fatto"? Tutta la verità : perché è un tentato-golpe : Quindi, se il Movimento ha perso voti, credibilità e si è dimezzato, diventando una specie di Movimento due Stelle e mezzo, la colpa - secondo Alessandro Di Battista - è di chi ha rinnegato le origini, si è distaccato dallo spirito dei fondatori, in fondo ha tradito se stesso. Per farla breve, i gri

Luigi Di Maio azzera Alessandro Di Battista : "È il Massimo D'Alema del M5s" : Sbraita ancora, Alessandro Di Battista. Urlare, ringhiare, insultare: la sua attività preferita. E ora, per farlo, ha messo nero su bianco un intero libro, dal titolo che è un cliché, Politicamente scorretto. Il libercolo, per inciso, è in vendita da oggi. E ieri, domenica 16 giugno, Il Fatto Quotid

Alessandro Di Battista - un cliché vivente : ecco il titolo del nuovo libro dell'ex deputato M5s : «Politicamente scorretto» ed uscirà lunedì prossimo il nuovo libro di Alessandro Di Battista. Ad annunciarlo è lo stesso «leader di riserva» grillino con un «post scriptum» alla termine di un lungo messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook. «P.S. Il 17», scrive Di Battista «esce in edicola e in

Alessandro Di Battista senza timore : in meno di 24 ore due attacchi alla Lega di Salvini : Alessandro Di Battista in 24 ore piazza due colpi contro la Lega Quello delle ultime 24 ore è un Alessandro Di Battista rivoluzionario, senza peli sulla lingua e che non teme di aggredire la Lega di Salvini. Sicuramente sembra sempre di più il vecchio Alessandro che aveva abituato il pubblico ad attacchi frontali e senza … Continue reading Alessandro Di Battista senza timore: in meno di 24 ore due attacchi alla Lega di Salvini at ...

Alessandro Di Battista sull'arresto di Arata : "La Lega sta rubando a Forza Italia uomini e dinamiche" : Alessandro Di Battista interviene sull'arresto di Paolo Arata, l'ex consulente della Lega per l'energia ed ex deputato di Fi, e del figlio Francesco. "Ricapitoliamo - scrive il grillino su Facebook - Arata è stato arrestato per corruzione e auto-riciclaggio per una brutta storia di mazzette sulle ri

Alessandro Di Battista sferza Tria : "I minibot sono nel contratto di governo - lo ha letto?" : Alessandro Di Battista torna nel dibattito politico per dire la sua sui debiti dello Stato con le imprese e l’idea di creare dei minibot per pagarli. L’ex deputato M5S usa Facebook, in un lungo post analizza dal suo osservatorio esterno l’attualità italiana, soprattutto quella delle istituzioni.“In attesa di ottenere parecchi miliardi di euro - scrive - effettuando le seguenti azioni: 1. Revoca delle concessioni ...

Alessandro Di Battista - Luigi Di Maio provoca Matteo Salvini : rimpasto - lo vuole portare al governo : Non lo fa certamente per bontà d'animo né per generosità,ma Luigi Di Maio vuole imbarcare Alessandro Di Battista nel rimpasto di governo per salvare la sua poltrona. L'obiettivo del vicepremier grillino infatti è che il governo duri. Possibilmente per tutta la legislatura. E questo a costo di regala

Alessandro Di Battista umiliato all'assemblea M5s - retroscena : "È arrivato il profeta" : Dopo il voto su Luigi Di Maio ci si chiede che ruolo avrà Alessandro Di Battista. Il "Che Guevara" de Movimento 5 stelle è sospettato dai neoeletti di voler indebolire la figura del vicepremier grillino per andare alle urne velocemente e farsi quindi rieleggere, magari con la carica di capo politico

Matteo Salvini cancella Alessandro Di Battista : "Prendi il motorino e vattene" : Tutto, ma non Alessandro Di Battista. Il pensiero di Matteo Salvini è chiarissimo e lo ha spiegato senza indugi né giri di parole sin da subito dopo il voto alle elezioni Europee: "Se nel M5s passa la linea-Di Battista, il governo non può andare avanti". Il punto è che, in tandem con Gianluigi Parag

M5s - Luigi Di Maio confermato con l'80% su Rousseau : un voto contro Alessandro Di Battista : La messinscena è finita, ecco il verdetto del voto sulla piattaforma Rousseau: Luigi Di Maio è stato confermato capo politico del M5s con l'80% dei voti, rende noto il portale grillino ilblogdellestelle.it. Il risultato viene così presentato: "Oggi su Rousseau si è scritta una delle pagine più belle