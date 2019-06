Addio Totti-Roma | per i bookmakers cessione del club entro un anno

Totti - l'Addio amaro dell'ex capitano : «Io - escluso da tutto» : ROMA - Salone d'onore del Coni, alle 14 Totti dà l'annuncio: «Alle 12.41 ho mandato una mail alla Roma con le mie dimissioni. La data è casuale, non ho mai pensato che ci...

L’Addio di Totti - Zeman : “ha capito che la sua posizione era umiliante” : “La gente di Roma lo sa che Totti non aveva un ruolo e non poteva decidere su niente, che serviva li’ solo per far vedere che era nella dirigenza. A me e a qualcuno non sarebbe bastato e anche lui, dopo due anni, ha capito che era abbastanza umiliante”. Sono le dichiarazioni di Zdenek Zeman, ex allenatore giallorosso che commenta a Sky Sport la decisione di Totti di lasciare la Roma. La conferenza stampa dell’ex ...

L'Addio di Totti alla Roma - lo show di Lucci (VIDEO) : Una dichiarazione breve, poi spazio alle domande: L'addio di Francesco Totti alla Roma è diventato un evento televisivo grazie alla diretta tv di Rai 2 - curata sì da Rai Sport ma con una visibilità generalista che non può competere con quella di una tematica - e anche grazie alla presenza di Enrico Lucci. E' stato lui a rompere il ghiaccio, prendendo la parola per la prima domanda e rendendola un momento da show tv. Poi ci ha pensato Totti con ...

Walter Sabatini all'Huffpost sull'Addio di Francesco Totti alla Roma : "L’hanno lasciato vivacchiare" : “Totti dirigente? L’hanno lasciato vivacchiare”. A dirlo è Walter Sabatini, proprio oggi nominato direttore tecnico del Bologna, ma dal 2011 al 2016 direttore sportivo dell’As Roma. Nei suoi anni in giallorosso ha portato giocatori del calibro di Miralem Pjanic, Radja Nainggolan, Mehdi Benatia, Eric Lamela, Marquinhos, portando il patrimonio della squadra da 37 a 192,6 milioni di euro.Il dirigente umbro con la ...

Totti dice Addio alla Roma - Galliani esce allo scoperto : “ai tempi del Milan lo abbiamo cercato più volte” : A margine della presentazione del libro di Sacchi, l’ex ad del Milan ha rivelato di aver cercato numerose volte di portare Totti in rossonero Nella giornata di oggi, Francesco Totti ha detto ufficialmente addio alla Roma, facendolo nel corso di una conferenza stampa durante la quale si è tolto numerosi sassolini dalla scarpa. AFP/LaPresse Un fiume in piena l’ex numero dieci giallorosso, su cui si è soffermato anche Adriano ...

VIDEO – Totti conferenza di Addio alla Roma : “Oggi preferivo morire! Ero ingombrante! Con Baldini nessun rapporto e mai ci sarà. Mi vogliono già in A! Juve e Napoli? Non lo…” : L’addio di Totti alla Roma come dirigente La conferenza stampa di Totti di addio alla Roma, dal Salone d’Onore del CONI. Totti dice addio alla Roma da dirigente, costretto suo malgrado dalle divergenze con l’attuale società giallorossa. Francesco Totti ha usato parole dure ecco di seguito le sue dichiarazioni: “Alle 12:42 del 17 giugno 2019 ho inviato una mail al CEO della Roma, comunicando la mia decisione di ...

Addio Totti - Rosella Sensi : “Lo vedo sofferente e capisco il suo dolore” : Addio Totti, si è appena conclusa la conferenza stampa dell’ex capitano. Nel frattempo l’ex presidentessa della squadra capitolina, Rosella Sensi, è intervenuta dagli studi del Tg2 per commentare la scelta. Ecco le sue parole. Conferenza Totti, bordate clamorose: “mi dimetto, non è colpa mia, le bandiere non passano” [FOTO] “L’Addio di Totti? Francesco ha messo davanti a tutto, anche oggi, la Roma. Lo vedo ...

