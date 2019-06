Accademia di Napoli e Teatro San Carlo assieme per la presentazione di Unhabitus 2

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) Nella moderna cultura del consumismo e dell'usa-e-getta anche la moda cerca di dire la sua attraverso l'uso di materiali biodegradabili, poco inquinanti o attraverso il riuso creativo di quello che non è più possibile utilizzare. L'di Belle Arti dialSanporta avanti quest'anno, per la seconda volta consecutiva, il progettovolto a una eco couture attraverso il riutilizzo delle stoffe di scena. La nascita diIl progettonasce nel 2018 come un qualcosa di innovativo: dare nuova vita alle stoffe inutilizzate della sartoria teatrale, ritagli dalle forme strane o troppo piccoli per poter realizzare dei capi di abbigliamento per il San. La sfida affidata alle ragazze e ai ragazzi del corso di Fashion Design dell'era quella di “rivitalizzare” le stoffe usate infacendo acquisire a queste nuova utilità ...

