Accadde oggi | il 18 giugno 1815 la battaglia di Waterloo | la sconfitta di Napoleone

Accadde oggi - 17 giugno 1970 : la partita del secolo - Italia-Germania 4-3 [VIDEO] : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro al 17 giugno 1970, quando l’Italia fu protagonista insieme alla Germania di quella che è passata alla storia come la partita del secolo. Allo stadio Azteca di Città del Messico, le due squadre regalarono uno spettacolo unico ai 107.412 spettatori della semifinale dei Mondiali. Il Brasile attendeva di conoscere la propria avversaria in ...

Accadde oggi : il 16 giugno 1963 la prima donna nello spazio : Tra il 16 ed il 19 giugno del 1963, Valentina Tereskova compì 48 orbite intorno alla Terra, a bordo della navicella spaziale Vostok 6, diventando la prima donna a raggiungere lo spazio. E’ nata nel 1937 in una famiglia bielorussa. Appassionata paracadutista e grande ammiratrice di Yurij Gagarin, ha superato con merito l’esame di ammissione per la scuola di aspiranti cosmonauti nel 1962. Il lancio del 1963 avvenne dal cosmodromo di ...

Accadde oggi - 13 giugno 1999 : la prima storica promozione in Serie A della Reggina : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per gli appassionati di calcio ma soprattutto per i tifosi della Reggina, sono passati 20 anni infatti dalla prima storica promozione in Serie A del club amaranto. Il 13 giugno è una data cerchiata sul calendario per i tifosi della Reggina, la vittoria per 1-2 sul campo del Torino vale la prima promozione in massima categoria, ...

Accadde oggi : il 13 Giugno 1983 la sonda Pioneer 10 esce fuori dal Sistema Solare : Era il 13 Giugno 1983 quando la sonda spaziale Pioneer 10, lanciata nello spazio il 3 marzo 1972, uscì dal Sistema Solare: fu la prima volta nella storia per un oggetto creato dall’uomo. Da quando ha superato l’orbita di Nettuno, Pioneer 10 ha continuato a viaggiare verso la stella Aldebaran, nella costellazione del Toro, distante 65 anni luce: purtroppo non sapremo mai se riuscirà a raggiungerla, sia perché l’ultimo contatto ...

Accadde oggi : il 13 Giugno 323 a.C. moriva Alessandro Magno : Macedone di nascita, Alessandro Magno dominò la Grecia, culla della civiltà occidentale, e fu un conquistatore e un abile stratega. Sconfisse il re persiano Dario III in una serie di battaglie (Isso, Gaugamela e Arbela) conquistando l’Asia minore e gran parte dell’Oriente allora conosciuto e spingendosi fino al Gange. Fu un eroe temerario, affrontò senza timori le sfide più impossibili, fu generoso ma a volte anche impietosamente ...

Accadde oggi - 13 giugno 1974 : la scoperta del ‘totaalvoetbal’ - l’Olanda regala spettacolo : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica Accadde oggi, giornata importante per gli appassionati di calcio. L’Olanda degli anni ’70 rappresenta il massimo esempio di un’epoca vincente, si trattava di uno stile di gioco che ha stravolto il modo di pensare del mondo del calcio, sono passati 45 anni dall’inizio dei Mondiale del 1974 che ha consacrato gli Orange. Rinus Michels definì il il concetto di ...

Accadde oggi : nel 1929 nasce Anna Frank e nel 1942 - sempre il 12 giugno - inizia a scrivere il suo diario : Il 12 giugno 1929 nasceva a Francoforte Anna Frank, adolescente simbolo della Shoah, ricordata anche ai giorni nostri grazie al prezioso diario che scrisse negli anni più bui della sua breve vita. Anna morì a soli 16 anni nel campo di concentramento di Bergen Belsen. Il suo celebre diario, divenuto un best seller, inizia proprio il 12 giugno 1942, giorno del suo 13° compleanno. Anna viveva con la famiglia ad Amsterdam dove, per sfuggire alle ...

Accadde oggi : l’11 giugno 1984 moriva Enrico Berlinguer : Il 7 giugno 1984, Enrico Berlinguer, segretario del Pci, durante un comizio a Padova, viene colpito da un ictus cerebrale che lo porta alla morte l’11 giugno. Il Presidente della Repubblica Pertini mise a disposizione l’aereo presidenziale per il trasporto della salma, dichiarando: “Lo porto via come un amico fraterno, come un figlio, come un compagno di lotta”. Alla cerimonia funebre in piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, ...

Accadde oggi : nel 1940 l’Italia entra nella seconda guerra mondiale contro Francia e Gran Bretagna : All’inizio del seconda guerra mondiale l’Italia si era dichiarata “potenza non belligerante“. Ma Roma, per i piani di Hitler era strategicamente importante e se gli italiani avessero deciso di passare dalla parte degli Alleati, come tra l’altro era accaduto nella Prima guerra mondiale, avrebbe significato il ritorno allo schieramento del 1915-1918 e al blocco marittimo che, da solo, aveva piegato la Germania del Kaiser Guglielmo II. Il Führer, ...

Accadde oggi - 10 giugno 1934 : il primo storico mondiale vinto dall’Italia grazie al… Duce : Continua il nostro appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’ giornata storica per gli appassionati della Nazionale italiana: il 10 giugno 1934 infatti gli azzurri guidati dal commissario tecnico Vittorio Pozzo si laureano campioni del mondo, superata in finale la Cecoslovacchia con il punteggio di 2-1 con il gol decisivo di Angelo Schiavio nel corso del primo tempo supplementare, decisiva fu la figura di Benito Mussolini. ...

Accadde oggi - nel 632 muore Maometto : la storia del profeta che lasciò nove vedove e una sola figlia : Nato a La Mecca il 20 aprile 570, il profeta Maometto fondò, dopo il matrimonio con la ricca vedova Kadigia, la religione musulmana, componendo il Corano, la Bibbia dell’Islam, sotto la dettatura dell’arcangelo Gabriele. Appartenente a un importante clan di mercanti, quello dei Ban? H?shim e orfano fin dalla nascita del padre, Maometto rimase precocemente orfano anche di sua madre che, nei suoi primissimi anni, l’aveva dato a balia a ?alima bt. ...

Accadde oggi - 8 giugno 1990 inizia il Mondiale in Italia : un’estate di notti magiche : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“. Parliamo dell’8 giugno 1990, data d’inizio del Mondiale in Italia. La rassegna iridata prese il via sulle notte della canzone “notti magiche” di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, inno che accompagnerà gli azzurri nel corso del torneo. L’Italia arrivava dalla deludente eliminazione negli ottavi di finale del Mondiale messicano del ...

