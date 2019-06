Zingaretti dà un lavoro all' amico Pompili Per Nicola la famiglia del Pd è sacra

Pd - Boschi : “Segreteria? Buon lavoro a Zingaretti. Da toscana mi sarebbe piaciuto ci fosse un toscano” : “Dentro il Pd ci sono tante anime che speriamo possano essere ascoltate e anche valorizzate. Il nostro segretario ora è Zingaretti, rispettiamo il suo lavoro ma ci aspettiamo di avere qualche proposta nuova”: così Maria Elena Boschi prima di intervenire al primo incontro nazionale della mozione “Sempre Avanti“, guidata da Roberto Giachetti e dalla deputata democratica umbra Anna Ascani, che si sta svolgendo ad Assisi. La ...

La scommessa di Zingaretti : 20% alle Europee - poi al lavoro per quando il governo cadrà : Il voto di domenica può essere l'avvio di una fase di rigenerazione del Partito democratico e, soprattutto, del Paese. Nicola Zingaretti punta ad andare ben oltre il 20 per cento alle Europee e mette nel mirino il voto delle politiche per le quali - è l'intenzione del segretario - il Partito Democratico dovrà declinare la lista unitaria Pd-Siamo Europei in chiave nazionale, avviando in Italia la ricostruzione di un campo largo di centro ...

Prof sospesa a Palermo - Zingaretti : torni al lavoro : Alti i toni sul caso della docente sospesa a Palermo per aver permesso agli studenti di paragonare le leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza di Salvini. L'ex presidente del Senato: "Gli studenti hanno mostrato acume"

Zingaretti : prof.di Palermo torni lavoro : 10.31 "Non si può criticare Salvini? Fatemi capire. In Italia CasaPound deve essere libera di dire e fare quello che vuole. Mentre un'insegnante deve essere sospesa per le opinioni di un suo studente che critica Salvini e le leggi varate dal Governo Lega - 5Stelle. Ma siamo pazzi? Questa insegnante deve tornare subito al suo lavoro". Lo scrive su facebook Nicola Zingaretti segretario Pd e presidente della regione Lazio.

Zingaretti : grazie a DDA e Carabinieri per lavoro svolto : Roma – “Voglio ringraziare la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e l’Arma dei Carabinieri per aver inferto un nuovo colpo al clan dei Casamonica. Gli arresti di questa mattina confermano la necessita’ di costruire un’ampia mobilitazione civile contro le mafie che a Roma, attraverso il traffico di droga, devastano i nostri quartieri”. Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola ...

Giù le tasse sul lavoro e costo dell'istruzione : così Zingaretti prepara la contromanovra : Una «c ontromanovra » che gli esperti economia del Pd, Piercarlo Padoan in testa, stanno mettendo a punto, studiando le possibili coperture ad hoc: per gettarla sul tavolo in tempo utile per una ...