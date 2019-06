Wec - Le Mans il giorno dopo

Fernando Alonso vince la 24 Ore di Le Mans : lo spagnolo è campione del mondo Wec! : Fernando Alonso bissa la vittoria dello scorso anno aggiudicandosi la 24 Ore di Le Mans: il pilota spagnolo è campione del mondo WEC Fernando Alonso concede il bis! Dopo il successo ottenuto nella passata stagione, il pilota spagnolo si ripete e trionfa nella 24 Ore di Le Mans. L’ex ferrarista, oggi al volante della Toyota TS050 Hybrid numero 8, insieme a Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima, ha vinto la prestigiosa gara di durata, ...

Wec – 24 Ore di Le Mans : la Toyota domina le qualifiche - l’equipaggio di Alonso scatterà dalla seconda posizione : I due equipaggi Toyota monopolizzano la prima fila, precedendo la BR Engineering BR1 affidata a Sarrain, Orudzhev e Sirotkin Le qualifiche dell’87ª edizione della 24 Ore di Le Mans si chiudono nel segno della Toyota, i due equipaggi del team giapponese si piazzano in prima fila precedendo la BR Engineering BR1 affidata a Stephane Sarrain, Egor Orudzhev e Sergey Sirotkin. dalla pole scatterà la T5050 Hybrid di Mike Conway, Kamui ...

Dopo Le Mans Alonso lascia il Wec - al suo posto Hartley : Dopo la 24 Ore di Le Mans 2019 il due volte campione del mondo di F1 Fernando Alonso affronterà nuove sfide nel motorsport e lascerà il suo posto nel team TOYOTA GAZOO Racing nel FIA World Endurance Championship a Brendon Hartley. Fernando, who will explore new motorsport adventures within the TOYOTA GAZOO Racing family, will […] L'articolo Dopo Le Mans Alonso lascia il WEC, al suo posto Hartley sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Fernando Alonso : “Il mio 2019 elettrizzante - prima il Wec - poi 500 Miglia e Le Mans. E nel 2020…” : Com’è ben noto il calendario del 2019 di Fermando Alonso è quanto mai fitto. Lo spagnolo ha davanti a sé un programma stimolante ma, contemporaneamente, faticoso, dovendosi dividere tra WEC, 500 Miglia di Indianapolis, 24 Ore di Le Mans e, non ultima, la preparazione in vista della Dakar 2020 che si disputerà, per la prima volta nella storia, in Arabia Saudita. L’asturiano ha spiegato come si stia alternando tra questi impegni, in ...

Fernando Alonso - Wec 2019 : “Sono pronto per 6 Ore di Spa e titolo - per avvicinarmi a Le Mans” : Prosegue il fittissimo calendario di Fernando Alonso che, com’è ben noto, in questo periodo si sta preparando alla 500 Miglia di Indianapolis, alla 24 Ore di Le Mans e mette i primi mattoncini in vista, addirittura, della Dakar 2020. L’asturiano, tuttavia, è anche impegnato nel Mondiale Endurance, il WEC, e in questo fine settimana il suo programma propone la 6 Ore di Spa. Un anno fa la gara nelle Ardenne sancì il debutto del due ...