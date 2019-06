Volley | Trofeo delle regioni-Kinderiadi in Friuli

Volley femminile - Trofeo Monteux 2019 : l’Italia si arrende in semifinale al Giappone - azzurre ko 3-0 : L’Italia è stata sconfitta dal Giappone per 3-0 (25-21; 25-14; 25-17) nella semifinale del Trofeo di Montreux, le azzurre si sono dovute arrende re al cospetto delle nipponiche in una partita praticamente a senso unico soprattutto nel secondo e nel terzo set. Le ragazze del CT Davide Mazzanti si dovranno accontentare di lottare per il terzo posto, domani pomeriggio affronteranno la Thailandia che oggi è stata battuta dalla Polonia. Le ...

Volley femminile - Trofeo Montreux 2019 : l’Italia sconfigge la Svizzera per 3-1 - bisogna aspettare per la qualificazione alle semifinali : L’Italia ha sconfitto la Svizzera per 3-1 (25-17; 25-16; 16-25; 25-13) nell’ultima partita della fase a gironi del Trofeo di Montreux ma la nostra Nazionale di Volley femminile non è ancora certa di qualificarsi alle semifinali della competizione in terra elvetica: bisognerà sperare che la Turchia non sconfigga la Thailandia per 3-1, in quel caso saranno quoziente set e quoziente punti a decidere chi potrà proseguire la propria ...