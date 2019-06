caffeinamagazine

(Di lunedì 17 giugno 2019) Novantuno anni e non sentirli. Così, uno degli ultimi padri nobili del giornalismo italiano dei tempi pionieristici che tra poche settimane tornerà su Rai 1 con una nuova edizione di Super Quark, si è presentato in studio da Caterinaa ‘Vieni da me’ nel corso dell’ultima puntata. Affabile, cordiale e con la voce solo leggermente infiacchita dagli anni,ha parlato della sua carriera, del figlio e di come vorrebbe vivere l’ultimo giorno della sua vita. Una considerazione che ha fatto scattare il pubblico in piedi e commosso Caterina. “Per chi fa questo mestiere e lo ama come lo amo io – dice– forse il miglior augurio è poterlo continuare a fare, come Moliere, è morto sulla scena. E allora il miglior premio sarebbe che, a un certo momento, c’è un fermo fotogramma e la cosa finisce lì, mentre lavoro”. A quel punto c’è voluto ...

oopsals : RT @culodipanna: Io di notte quando sento un rumore sospetto pensando che sia un mostro o un assassino ma poi mi ricordo che in ogni caso v… - Noovyis : Un nuovo post (“Voglio morire così”. Piero Angela si confessa e la Balivo scoppia a piangere) è stato pubblicato su… - jeis_x : RT @culodipanna: Io di notte quando sento un rumore sospetto pensando che sia un mostro o un assassino ma poi mi ricordo che in ogni caso v… -