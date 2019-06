Virus Ebola | caso sospetto in Kenya | è allerta

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019) E’inper undi, una paziente con sintomi della febbre emorragica ricoverata in un ospedale di Kericho: la donna è in isolamento e l’ospedale ha adottato tutte le precauzioni affinché abbia contatti minimi con il personale. La scorsa settimana in Uganda sono morte due persone a causa delche si è propagato nel Paese dalla Repubblica Democratica del Congo, dove l’epidemia in atto ha causato oltre un migliaio di morti dall’agosto dello scorso anno. L'articoloin, èMeteo Web.

