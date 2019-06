ilfogliettone

(Di lunedì 17 giugno 2019) Premiata a Toronto all`Italian Contemporary Film Festival per la serie tv "Come Quando Fuori Piove" andata in onda la passata stagione su Canale 9,non perde l`occasione di fare dell`ironia."È la prima volta che vengo ine sono molto felice, è come stare in America ma con ila posto", ha dichiarato l`attrice sul palco canadese davanti ad un teatro gremito di fan.ha poi continuato ironizzando sulla numerosa comunità di italiani che si trovano inche possono vantare il privilegio dell`essere italiani, ma "che si sono levati un attimo prima della tragedia, come Riccardo Fogli dai Pooh".Del programma "Come Quando Fuori Piove" in cuirecitava in ben 4 ruoli diversi, diretta dal regista Fabio Mollo, ha detto "sono molto emozionata perché questa è stata una sperimentazione, una serie televisiva per la quale abbiamo ...

zazoomnews : Toronto Virginia Raffaele premiata per “Come quando fuori piove”: “Voi italiani in Canada vi siete levati prima del… - ilfogliettone : Virginia Raffaele in Canada: sembra l'America con colesterolo ok - - 8antonio8989 : Io ascolto Sandra Milo e mi viene in mente Virginia Raffaele #ioete -