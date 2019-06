VIDEO Uruguay-Ecuador 4-0 | Coppa America 2019 | Highlights | gol e sintesi Poker della

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) Esordio vincente per l’contro l’: un 4-0 che non ammette repliche frutto delle marcature di Lodeiro al 6′, Cavani al 33′ e di Suarez al 43′. Ilè stato completato poi dall’autorete di Mina. Un match condizionato dall’esplusione di Quinteros. Di seguito gli4-0.4-0: GOL E4:0 ##CopaDay 3 All Goals #URUECU https://t.co/J3ikXnILvs —Goals HD (@GoalsHD) June 17,CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: AGIF / Shutterstock.com

Tg3web : Quasi 50 milioni di persone dell'America del Sud sono rimaste senza energia elettrica. Un enorme #BlackOut ha coinv… - Pontix97 : RT @BombeDiVlad: ???? Intanto #Cavani in #Uruguay Vs #Ecuador di #CopaAmerica ???? #LBDV #LeBombeDiVlad - Diego31883 : RT @BombeDiVlad: ???? Intanto #Cavani in #Uruguay Vs #Ecuador di #CopaAmerica ???? #LBDV #LeBombeDiVlad -