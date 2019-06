VIDEO – Il nuovo Messi è… Brasiliano

Ancestors : The Humankind Odyssey : un nuovo VIDEO gameplay mostra in azione l'ispirato gioco di esplorazione e sopravvivenza : L'utente YouTube 'SceneCut' ha condiviso un video che mostra 8 minuti di gameplay tratti dalla demo E3 2019 di Ancestors: The Humankind Odyssey, riporta DSOGaming.Ancestors: The Humankind Odyssey è il gioco di sopravvivenza open world in terza persona di Patrice Désilets, il direttore creativo originale della serie di Assassin's Creed.In Ancestors: The Humankind Odyssey, i giocatori sono sfidati a sopravvivere e ad evolversi nella terra aspra e ...

Final Fantasy 14 : Shadowbringers in azione in un nuovo VIDEO. Annunciati i piani di pubblicazione dei contenuti post-lancio : In vista dell'uscita di Final Fantasy 14: Shadowbringers, previsto per il 2 luglio, il produttore e direttore Naoki Yoshida ha parlato in uno dei "Letter from the Producer LIVE" degli aggiornamenti in arrivo con la nuova espansione. Durante la trasmissione sono stati mostrati nuovi materiali e fornite nuove informazioni, tra cui una guida video ai dungeon e informazioni sulla pubblicazione dei contenuti post-lancio. Il nuovo filmato di gioco di ...

Il brutale horror Carrion si mostra in un nuovo VIDEO gameplay : Gamespot ha pubblicato un video gameplay della durata di 20 minuti di Carrion, il titolo reverse horror realizzato da Phobia Game Studio e pubblicato da Devolver Digital.Ribaltando le classiche regole degli horror, in Carrion il giocatore non sarà la preda, ma bensì il cacciatore. Nei panni di un essere antropomorfo dalle origini sconosciute, il nostro obiettivo sarà quello di inseguire e consumare esseri umani per seminare panico e paura nella ...

Game Builder è il nuovo gioco di Google che permette di creare VIDEOgiochi : Google ha realizzato un videogioco che permette di realizzare videogiochi in stile Minecraft per te stesso o con cui giocare con gli amici.Come riporta TheVerge, il titolo Google si chiama "Game Builder", e neanche a dirlo è un videogioco che permette di realizzare videogiochi.In Game Builder possiamo infatti trascinare oggetti e scenari all'interno di un sandbox vuoto così da costruire il nostro mondo, e tramite i comandi preimpostati possiamo ...

Persona 5 Royal si mostra su PS4 in un nuovo VIDEO gameplay : Persona 5 Royal ci offre una sbirciatina al combat system del gioco con un nuovo video gameplay della breve durata.Come possiamo vedere infatti, in attesa del lancio del titolo per PS4, programmato per il 2020, possiamo dare una breve occhiata alle diverse innovazioni e cambiamenti al sistema di combattimento come la Personalizzazione delle armi, proiettili che infliggono danni elementali, e molto altro ancora.Persona 5 Royal conterrà molte ...

Marco Ferradini - nuovo singolo Le parole/ VIDEO 'duetto con mia figlia Charlotte : Marco Ferradini torna con il nuovo singolo 'Le parole' in cui duetta con la figlia Charlotte per raccontare ciò che le parole non possono dire.

L'orrore lovecraftiano di The Sinking City torna a mostrarsi in un nuovo VIDEO gameplay : Dall'E3 2019 continuano ad arrivare interessanti video dedicati ai giochi protagonisti dell'evento e, stavolta, è il turno dell'open world investigativo di Frogwares e BigBen Interactive, The Sinking City. Grazie a un filmato di gameplay della durata di circa 13 minuti, pubblicato da IGN, possiamo dare uno sguardo ravvicinato alle meccaniche di questo interessante titolo.In altre notizie correlate, abbiamo appreso che The Sinking City porterà ...

The Dark Pictures : Man of Medan in azione in un nuovo VIDEO gameplay in arrivo direttamente dall'E3 2019 : Gamespot ha pubblicato un video che mostra 10 minuti di gioco dalla build E3 2019 di The Dark Pictures: Man of Medan di Bandai Namco. The Dark Pictures Anthology è una serie di giochi horror cinematografici stand-alone, progettati per presentare una nuova terrificante esperienza su base regolare, sviluppata dal team di Until Dawn, Supermassive Games.Il primo gioco nell'antologia si chiamerà The Dark Pictures - Man of Medan. In Man of Medan, ...

DIRETTA GIAPPONE ITALIA/ Streaming VIDEO tv : il volto nuovo tra gli azzurri - volley - : DIRETTA GIAPPONE ITALIA: info Streaming video e tv del match di volley maschile, il primo nella 3settimana della Nations league, oggi 14 giugno 2019.

Elodie e Marracash - "Margarita" è il nuovo singolo/ VIDEO : 'a 14 anni ho scoperto...' : Elodie e Marracash presentano il nuovo singolo 'Margarita', disponibile dal 14 giugno, Video. 'A 14 anni ho scoperto la vita', dice la cantante.

La data d’uscita del nuovo album di Liam Gallagher è ufficiale : l’annuncio con il VIDEO di Shockwave : Il nuovo album di Liam Gallagher sta per arrivare. Il disco ha ora una sua data d'uscita ufficiale, che è fissata nel 20 settembre. Why Me? Why Not sarà quindi l'erede naturale di As you Are, che il minore dei Gallagher ha rilasciato nel 2017, con Shockwave già rilasciato come primo singolo di lancio con un video ufficiale che ha rilasciato proprio in occasione dell'annuncio della data ufficiale del nuovo album. L'annuncio del suo ...

Control di Remedy torna a mostrarsi in un nuovo VIDEO gameplay : Uno dei titoli più attesi di quest'anno è Control di Remedy, il gioco che arriverà nel corso dell'estate su PS4, Xbox One e PC.Il titolo è stato tra i protagonisti dell'E3 2019 e, durante la fiera di Los Angeles, è tornato a mostrarsi in azione in un nuovo video gameplay.Il filmato in questione, pubblicato da IGN, ci presenta ben 12 minuti di gioco in compagnia degli sviluppatori di Remedy.Leggi altro...

Dying Light 2 : pubblicato un nuovo VIDEO gameplay con il commento degli sviluppatori : Dying Light 2, il nuovo capitolo della serie di Techland, è senza dubbio un titolo molto atteso dai fan e, recentemente, è stato tra i protagonisti dell'E3 2019.Il gioco porterà con se alcune interessanti novità rispetto al primo episodio. Ad esempio, abbiamo appreso che in Dying Light 2 saremo infetti e l'unico modo per sopravvivere è rimanere nella luce. Se passeremo troppo tempo nell'oscurità ci trasformeremo in zombie.Ora, però, è tempo di ...

Oddworld : Soulstorm si mostra in azione in un nuovo VIDEO gameplay : Oddworld: Soulstorm, il secondo gioco di una serie di cinque capitoli pianificati e il primo vero seguito di Oddworld: New 'n' Tasty, torna protagonista dopo il primo video gameplay pubblicato pochi giorni fa.Il titolo, è stato protagonista all'E3 2019 e, grazie a un nuovo filmato di IGN, possiamo dare una nuova occhiata al titolo in un nuovo video gameplay di 14 minuti, in compagnia del creatore della serie Lorne Lanning:Che ne pensate?Leggi ...