Via la maglietta antifascista Picchiati a sangue

(Di lunedì 17 giugno 2019) Stefano Vladovich Le vittime indossavano t-shirt con la scritta «Cinema America». La solidarietà della Raggi Roma «Zecche toglietevi la». Prima in due, poi in quattro. Alla fine, a prendere a calci, testate e bottigliate quattro giovani con la maglia bordeaux del Cinema America, sono in dieci. Tutti al grido di Antifascisti via da qui. Ancora un'aggressione al centro di Roma. Trastevere, cuore della movida. È quasi l'alba di ieri quando alcuni giovani passano a piazza Trilussa. Eravamo in zona San Francesco a Ripa - racconta in un post di Facebook David Habib, 20 anni, due hanno iniziato a insultarci. In pochi minuti sono diventati quattro e dopo una decina, non siamo riusciti né a scappare né a difenderci. Motivo di tanta violenza? Quella T-shirt rosso scuro con il logo dell'associazione culturale: un leone e la scritta Rione di Trastevere. «Non abbiamo nemmeno ...

