Via il lattosio per 1 italiano su 4 Ecco la ricetta del gelato senza latte

(Di lunedì 17 giugno 2019) Perchè il? Secondo una recente richiesta di Eurispes, il 26% degli italiani avrebbe optato per una dieta, anche se solo l’8,5% lo avrebbe deciso in seguito a una diagnosi di intolleranza. Complessivamente, quindi, 1su 4 avrebbe scelto di escludere dalla propria dieta i latticinimotivazioni vere e proprie di salute.Lo conferma l’Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy: nel 2018 il giro d’affari dei prodottiha raggiunto i 975 milioni di euro in Italia, con un paniere di 1.657 referenze. Ma quella di eliminare i prodotti a base didalla propria dieta può essere considerata una scelta salutare? A pensarla così è Paola Di Giambattista, Healthy Food Specialist, Free from Chef e Nutritional Cooking Consultant: “Una vita free from lactose non solo è possibile ma anche sana per tutti, grandi e ...

