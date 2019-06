Vasco Rossi | Siamo Solo Noi | diretta docuconcerto

blogo

(Di lunedì 17 giugno 2019) Questa sera, lunedì 17 giugno, in esclusiva in prima serata su Canale 5 “Noi”, ildi Giorgio Verdelli dedicato a.L’idea è quella di raccontare le 6 “splendide giornate” in programma a San Siro. Una vera e propria full immersion nel concerto dicostruita come in un gigantesco flashback televisivo che inizia dallo smontaggio del palco e ripercorre la magia della serata, passando continuamente daal pubblico alla band, dalle prove sino all’ultima data. Un racconto innovativo e quasi in tempo reale in cui le emozioni si intrecciano coi ricordi del primo San Siro del 1990 attraverso foto e immagini inedite. Gerry Scotti sarà il narratore di questo viaggio all’interno del mondo diNoi,pubblicato su TVBlog.it 17 giugno 2019 21:26.

