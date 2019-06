Valanga travolge quattro italiani in Pakistan | soccorsi partiranno domani

Valanga travolge quattro italiani in Pakistan : Una Valanga ha travolto sette alpinisti - quattro italiani e tre pachistani - impegnati in una spedizione in Pakistan. Lo riferiscono soccorritori Pakistani.L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, a quota 5.300 metri nella valle di Ishkoman, nel distretto di Ghizer.L’esercito pachistano sta organizzando una missione di soccorso che però non partirà prima di domani a causa delle condizioni meteo e ...

Piccole Dolomiti - Valanga travolge sciatori sul Carega : disperso un escursionista : Una valanga di grandi dimensioni ha travolto due escursionisti in gita sul Monte Carega, al confine tra Trentino e Veneto, nei pressi del rifugio Fraccaroli. Uno di loro è stato ritrovato, stabilizzato e trasportato in ospedale, mentre il compagno risulta disperso. Impegnato il soccorso alpino nelle ricerche, rese complicate dal maltempo.Continua a leggere

Incidenti in Montagna : Valanga travolge 2 scialpinisti in Trentino : Una valanga ha travolto 2 scialpinisti nella zona di Pra degli Angeli, a poca distanza dal rifugio Mario Fraccaroli nel Trentino meridionale, nella zona di confine con il Veneto. Uno dei due scialpinisti sarebbe riuscito a mettersi in salvo. In corso le ricerche del compagno di escursione. L'articolo Incidenti in Montagna: valanga travolge 2 scialpinisti in Trentino sembra essere il primo su Meteo Web.

Russia - Valanga travolge gruppo di 9 turisti sui monti Altai : 7 morti - : La valanga, nell'area montagnosa di Chuya, è avvenuta lo scorso 6 maggio. I due sopravvissuti sono arrivati oggi in un villaggio e hanno dato l'allarme. "Non c'era alcuna connessione in quella zona", ...