Valanga in Pakistan travolge 4 italiani

Sette alpinisti,4e trei, sono stati travolti da unain.Nessuno degliè rimasto ucciso, mentre uno dei 3i è morto. Lo ha assicurato l' Ambasciata italiana in. I sette erano impegnati in una spedizione, a quota 5.300 metri nella valle di Ishkoman, nel distretto di Ghizer. L'esercitoo sta organizzando una missione di soccorso che partirà non prima di domani a causa delle condizioni meteo e della lontananza della base dal luogo dell'incidente.(Di lunedì 17 giugno 2019)