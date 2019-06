Uscita di Ghost of Tsushima su PS4 entro la fine del 2019 | l’indizio arriva da Sony

optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) L'diofcontinua a rimanere un mistero. Così come chiacchieratissima tra la community di videogiocatori, che vorrebbero mettere mano sul titolo il prima possibile. Una richiesta assai comprensibile, considerando il fascino assai particolare che esercita l'ultima fatica dei ragazzi di Sucker Punch - celebri per aver creato la saga supereroistica di inFamous -, che ci porterà tra le bellezze di un Giappone feudale poligonale. Non solo, di recenteha annunciato al mondo la data per la release di un'altra caldissima esclusiva per PlayStation 4, Death Stranding, atteso a novembre solo sulla console di ultima generazione made in Japan. E che porta la firma di Hideo Kojima, già "papà" del franchise Metal Gear. Nuovi indizi sull'diofno però dalla stessa compagnia giapponese. Nello specifico, secondo quanto riportato dal sito PSU, in ...

OptiMagazine : Uscita di #GhostofTsushima su #PS4 entro la fine del 2019: l'indizio arriva da #Sony - Monstersunderu : RT @pingossumo: È passato un anno dall'uscita dell'album che mi ha fatto sognare tantissimo, con 'Lie to me' 'Ghost of you' e soprattutto c… - bumiebae : maledetti americani. è uscita la nuova puntata di ghost adventures e mi negano l’accesso a travel channel per vederlo SMETTETE DI TIRARVELA -