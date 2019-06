Usa | la banca centrale valuta di ricorrere al Qe in modo massiccio Di nuovo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) Che cosa sia il Qe (Quantitative easing) è ormai noto quasi a tutti, dopo la che laUsa (la Federal Reserve) ha usato in larga scala questa tecnica finanziaria nel 2008 (dopo il fallimento dellad’affari Lehman Brothers) per tenere in piedi un sistemario americano che stava facendo la fine dei birilli nelle gare di bowling e minacciava di tramutarsi in una ripetizione di ciò che accadde nel 1929. La tecnica del Qe di far comprare allabuona parte dei titoli di Stato e (solo per gli Usa) quella parte dei mutui casa ritenuti solvibili al fine di assicurare il collocamento delle emissioni del Tesoro e garantire insieme un buon livello di liquidità al sistema economico nazionale si è dimostrata nei fatti vincente e priva di rischi concreti. Cos’è il quantitative easing: gli effetti su tassi, ...

