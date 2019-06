Uruguay-Ecuador | gli highlights del match – VIDEO

VIDEO Uruguay-Ecuador 4-0 - Coppa America 2019 : Highlights - gol e sintesi. Poker della Celeste - Cavani si sblocca : Esordio vincente per l’Uruguay contro l’Ecuador: un 4-0 che non ammette repliche frutto delle marcature di Lodeiro al 6′, Cavani al 33′ e di Suarez al 43′. Il Poker è stato completato poi dall’autorete di Mina. Un match condizionato dall’esplusione di Quinteros. Di seguito gli Highlights Uruguay-Ecuador 4-0. Uruguay-Ecuador 4-0: GOL E Highlights #Uruguay 4:0 #Ecuador | #CopaAmerica | Day 3 | All Goals ...

Coppa America 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Uruguay travolgente contro l’Ecuador : Dal 14 giugno al 7 luglio al Coppa America terrà col fiato sospeso l’intero SudAmerica di fronte alle evoluzioni del meglio del calcio sudAmericano e non solo, visto che sono presenti anche Qatar e Giappone nell’ottica di una visione internazionale presente da più di 25 anni. Detiene il titolo il Cile, che ha vinto le edizioni del 2015 e del 2016 (del Centenario). Si gioca in Brasile, che mette a disposizione cinque stadi, dal ...

Calcio - Copa America 2019 : Uruguay-Ecuador 4-0. Dominio della Celeste all’esordio : Al Mineirão di Belo Horizonte è iniziata bene l’avventura dell’Uruguay nell’edizione 2019 della Copa America 2019 di Calcio. La Celeste infatti ha risposto presente ed ha sconfitto con un perentorio 4-0 l’Ecuador nel primo incontro del gruppo C. Un match senza storie per gli uruguayani passati in vantaggio nelle prime fasi del confronto grazie a Nicolas Lodeiro al 6′. Il centrocampista, ricevuta palla da Luis ...

Coppa America – Uruguay-Ecuador 4-0 - valanga Celeste sulla Tricolor : Cavani segna in rovesciata : Coppa America – L’Uruguay strapazza l’Ecuador 4-0 nella sfida valida per il Gruppo C della Coppa America. Partita mai in discussione. Dopo 6′ è Lodeiro a regalare il vantaggio alla Celeste con una bella giocata: stop di petto, sombrero e sinistro ad incrociare imprendibile per Dominguez. Uruguay che insiste e sfiora il gol due volte con Cavani, prima in girata poi di tacco ma Dominguez è strepitoso. Al 24′, ...

Uruguay-Ecuador : formazioni - pronostico e quote Copa America 2019 : Uruguay-Ecuador: formazioni, pronostico e quote Copa America 2019 Lunedì 17 Giugno 2019 alle ore 00:00 italiane si giocherà il match di esordio del gruppo C di Copa America tra Uruguay ed Ecuador. Uruguay-Ecuador: celeste a trazione anteriore per vincere nuovamente la Copa Attacco pesante per l’Uruguay, con nomi altisonanti come quelli di Luis Suarez ed Edinson Cavani a trainare la nazionale allenata da Tabarez per provare a ...

Uruguay-Ecuador - Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Proseguirà questa notte il programma delle gare della Coppa America 2019, rassegna di primo piano del calendario calcistico internazionale riservata alle nazionali del Nuovo Continente. Nella sfida di apertura del girone C si affronteranno Uruguay ed Ecuador, mentre nella partita di domani si fronteggeranno Cile e Giappone, presente grazie ad un invito per la seconda volta nella propria storia. La formazione uruguayana è tra le favorite per il ...

Pronostico Uruguay Vs Ecuador - Copa America 17-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Uruguay – Ecuador, Copa America, Girone C, 1^ Giornata, Lunedì 17 Giugno 2019 ore 00.00Uruguay / Ecuador / Copa America / Analisi – Al Mineirao di Belo Horizonte, partirà l’avventura di Uruguay e Ecuador, che lunedì sera si affronteranno nella gara valida per il girone C della Copa America edizione 2019; oltre alle 2 nazionali, il girone è composto dai campioni in carica del Cile e dal Giappone, alla ...

Calcio - Mondiali Under 20 : l’Ecuador elimina l’Uruguay. Al Senegal il derby africano - Ucraina ai quarti : Sono tre le sfide degli ottavi di finale andate in scena oggi ai Mondiali Under 20 in corso di svolgimento in Polonia. Il programma è stato aperto dalla netta vittoria dell’Ucraina contro Panama per 4-1. Un successo arrivato grazie alla doppietta di Sikan e alle reti di Popov e Buletsa. Ucraini già avanti sul 3-0 a fine primo tempo, mentre il gol di Walker ad inizio secondo tempo ha reso solo più dolce il parziale. L’Ucraina ora ...