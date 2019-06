UnoMattina Estate 2019 : la prima puntata in diretta dalle 7.10 : Dal 17 giugno 2019 torna “Unomattina Estate”, in collaborazione con il Tg1, il programma di informazione e approfondimento di Rai1 nella sua edizione estiva, che durerà mezz’ora in più dell’anno scorso. Dal lunedì al venerdì, dalle 07.10 alle 10.30, Valentina Bisti e Roberto Poletti accompagneranno i telespettatori con la rassegna delle principali notizie del giorno e il commento dei temi più caldi dell’Estate, alternati a spazi di economia, ...

UnoMattina Estate - Roberto Poletti risponde al fuoco : "Chi è per me Matteo Salvini - perché sono in Rai" : Al centro di polemiche pelose ci è finito Roberto Poletti, giornalista approdato a Unomattina Estate su Rai 1 tra le accuse di essere stato scelto poiché molto vicino a Matteo Salvini. E Poletti, intervistato da TvBlog (qui l'intervista integrale) ora risponde al fuoco: "Mi urta se dicono che sono i

UnoMattina Estate - passaggio di consegne conduttori con Di Mare e Rinaldi - ma Poletti non è in studio : passaggio di consegne tra i conduttori nella puntata di oggi di Unomattina, l'ultima prima dell'inizio dell'edizione estiva dello storico contenitore di Rai. Ma la notizia è che per questa importante occasione in studio era presente soltanto Valentina Bisti, la giornalista del Tg1 confermata al timone di Unomattina estate. Infatti, Roberto Poletti, che la affiancherà alla conduzione, era in collegamento dalla stazione ferroviaria di Saronno, ...

UnoMattina Estate : Cara sinistra - l'Italia vuole Roberto Poletti. Teresa De Santis : "Dar voce al cambiamento" : Vogliamo aiutare i lettori, perché la faccenda potrebbe risultare complicata. Il sunto delle dichiarazioni che andrete a leggere è: la politica, se c'entra, c'entra poco. Il che, ribadito a gran voce dentro le quattro mura della Rai, suona quantomeno inedito. Eppure è questo il pensiero forte di Ter

Polemiche su Poletti a UnoMattina Estate - Salini : "Mia intenzione valorizzare risorse interne Rai" : "È mia intenzione valorizzare le risorse interne e ho inviato una nota ai direttori di rete in questo senso, nel rispetto della loro autonomia editoriale". L'ad Rai Fabrizio Salini, si è difeso così dagli attacchi in commissione di Vigilanza ieri per l'arrivo a Unomattina estate di Roberto Poletti, giornalista esterno alla Rai ed ex direttore di Radio Padania, e per altri innesti a Rai1 che hanno spinto il Pd a parlare di 'salvinizzazione' ...

Roberto Poletti condurrà UnoMattina Estate. Scoppia la polemica : «E’ il biografo di Salvini» : Roberto Poletti, Matteo Salvini Prima ancora di iniziare, l’estate di Rai1 è già caldissima. Ad alzare la temperatura (e le polemiche), la scelta di affidare la conduzione di UnoMattina Estate a Roberto Poletti, ex direttore della Padania e inviato dei programmi di Paolo Del Debbio, ma anche – e soprattutto – ‘biografo’ non ufficiale di Matteo Salvini. Il giornalista bellunese è infatti autore di Salvini & ...

Roberto Poletti conduttore UnoMattina estate? "Non ho mai ricevuto proposta da Rai - ma mi piacerebbe" : "Non ho mai ricevuto alcuna proposta di contratto dalla Rai, anche se mi piacerebbe". Lo chiarisce all'Adnkronos, nei giorni delle polemiche che coinvolgono la Rai e il suo probabile approdo a Uno Mattina Estate in qualità di conduttore, Roberto Poletti. Il giornalista, che ha diretto Radio Padania per poi passare a Il Giornale, Radio24 de Il Sole24Ore, Libero, attualmente lavora a Mediaset collaborando nella redazione di Dritto e ...

Massimiliano Ossini a Blogo : "Poletti al mio posto a UnoMattina estate? Non sono deluso - c'è spazio per tutti. E mi godo il successo in libreria" : Oltre 20 mila copie vendute, sesta ristampa, da 13 settimane in classifica, primo tra quelli editi da Rai Libri. sono i numeri del libro di Massimiliano Ossini dal titolo Kalipè. Lo spirito della montagna. La mia vita, le mie vette e la ricerca della felicità. Il conduttore di Linea Bianca e Mezzogiorno in famiglia sarà ospite oggi del salone del libro di Torino alle 18.15Iniziamo da una domanda banale: ti senti più conduttore tv o ...

Anzaldi (Pd) contro Poletti a UnoMattina Estate : "Rai ingaggia un esterno - schiaffo ai dipendenti" : "La Rai chiarisca se corrispondono al vero le indiscrezioni secondo cui Rai1 starebbe pensando di ingaggiare un esterno per la conduzione di Uno Mattina. Sarebbe un evidente spreco e uno schiaffo ai 1.300 giornalisti dipendenti Rai, una parte dei quali senza incarico. A che serve pagare un esterno per uno storico marchio dell'informazione Rai, peraltro realizzato in collaborazione col Tg1?". A scriverlo su Facebook è il deputato del Partito ...