Una reunion di Friends tra ragazze c’è stata | per il compleanno di Courteney Cox | ed

Il sogno di Jennifer Aniston di Una reunion di Friends stroncato senza appello dalla creatrice della serie : È sempre lei, Marta Kauffman, a smontare ogni ipotesi di una reunion di Friends, anche dopo che è stata una delle protagoniste, Jennifer Aniston, a chiederla a gran voce assicurando la disponibilità di tutto il cast. Co-creatrice di Friends insieme a David Crane, la Kauffman è sempre stata dell'idea che un revival di Friends oggi sia impossibile da realizzare, che il finale della serie originale sia perfetto così com'è e che quella formula ...

Jennifer Aniston ribadisce una volta di più di volere Una reunion di Friends e qualcuno dovrà accontentarla : Se tre indizi fanno una prova, la terza volta che Jennifer Aniston ribadisce di volere una reunion di Friends certifica chiaramente la sua disponibilità a tornare nei panni di Rachel Green al fianco delle sue ex co-star. In primis fu una generica ammissione di nostalgia nei confronti dell'universo narrativo di Friends, pur con l'ammissione che oggi una serie su sei amici riuniti in un caffè senza essere risucchiati dai propri cellulari ...

Ci sarà Una reunion di Dawson’s Creek dopo quella di Beverly Hills 90210? Joshua Jackson contro l’effetto nostalgia : In un'epoca televisiva in cui pullulano revival di ogni genere, la reunion di Dawson's Creek accadrà prima o poi? dopo l'annunciato ritorno di Beverly Hills 90210, l'amata serie cult che ha segnato una generazione intera, Dawson, Pacey, Joey e Jen potrebbero ritrovarsi di nuovo sul piccolo schermo? Ci ha pensato Joshua Jackson a rispondere alla domanda. L'attore ha partecipato ad una puntata dell’IMDb Show in cui gli è stato chiesto se una ...

Una reunion delle Hole 25 anni dopo Live Through This? Courtney Love : “Sì - ne stiamo parlando” : 25 anni dopo "Live Through This" (1994), una reunion delle Hole è possibile. Il secondo album della band di Courtney Love arrivò in un periodo storico travagliato: il 5 aprile 1994 morì Kurt Cobain, marito della Love e leader dei Nirvana, e "Live Through This" fu lanciato sul mercato il 14 aprile dello stesso anno. Ancora, sempre nel 1994 morì la bassista Kristen Pfaff - era il 16 giugno - per overdose di eroina, e fu sostituita da Melissa Auf ...

Robert Plant ricorda John Bonham ma esclude Una reunion dei Led Zeppelin : “Mi farebbe venire l’orticaria” : Dobbiamo rassegnarci: la storica reunion dei Led Zeppelin alla O2 Arena di Londra del 2007 è destinata a rimanere un evento più unico che raro. Lo ha ribadito nuovamente Robert Plant durante un'intervista a Planet Rock Magazine. In quell'occasione, è bene ricordarlo, la band di Immigrant Song aveva tenuto lo storico concerto per ricordare il produttore discografico Ahmet Ertegün e scopritore, tra l'altro, anche degli Yes. La vera sorpresa ...

Una reunion di Glee per un concerto - ma niente revival : parla Matthew Morrison : Non ci sarà un revival, o almeno non è all'orizzonte in questo momento, ma Matthew Morrison auspica una reunion di Glee anche solo per un singolo evento. L'attore che ha interpretato il direttore del Glee Club Will Schuester nella celebre e pluripremiata serie creata da Ryan Murphy non intende riprendere quel ruolo e riportare in tv la serie, nonostante in questo periodo la tentazione di ripescare vecchi titoli per produrne dei sequel o dei ...